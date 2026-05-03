Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ

“Các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào”, Thiếu tướng Mohammad Jafar Asadi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân đội Iran, cho biết.

Ông Asadi đồng thời cảnh báo: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những biện pháp bất ngờ nhằm vào đối phương, vượt ngoài sức tưởng tượng của họ”.

Trong khi đó, truyền thông chính thức của Iran tiếp tục tái khẳng định lập trường cứng rắn về hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz.

“Với việc kiểm soát gần 2.000 km bờ biển dọc Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ biến khu vực này thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời đóng góp vào an ninh và thịnh vượng của khu vực”, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hôm 2/5.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz kể từ khi tuyên bố ngừng bắn hồi đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này vẫn sẽ nằm dưới sự giám sát của Tehran.