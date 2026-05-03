Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ

Chủ Nhật, 08:22, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

“Các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào”, Thiếu tướng Mohammad Jafar Asadi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân đội Iran, cho biết.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Asadi đồng thời cảnh báo: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những biện pháp bất ngờ nhằm vào đối phương, vượt ngoài sức tưởng tượng của họ”.

Trong khi đó, truyền thông chính thức của Iran tiếp tục tái khẳng định lập trường cứng rắn về hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz.

“Với việc kiểm soát gần 2.000 km bờ biển dọc Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ biến khu vực này thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời đóng góp vào an ninh và thịnh vượng của khu vực”, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hôm 2/5.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz kể từ khi tuyên bố ngừng bắn hồi đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này vẫn sẽ nằm dưới sự giám sát của Tehran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính "tiêu hao" hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ

VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị "những quân bài mới" để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

