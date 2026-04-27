  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

Thứ Hai, 07:12, 27/04/2026
VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có chuyến thăm ngắn tới Islamabad vào hôm 26/4 trong bối cảnh giới lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên có thể trao đổi qua điện thoại thay vì gặp trực tiếp.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Ông Araghchi rời thủ đô Pakistan vào cuối ngày 25/4, làm dấy lên sự đồn đoán về vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại đây, song truyền thông Iran cho biết ông đã quay lại Islamabad trước khi tiếp tục tới Moscow trong ngày 26/4. Trước đó, ông đã ở Oman — quốc gia từng đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán và nằm bên kia eo biển Hormuz chiến lược.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết sẽ cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad để tiếp nối các cuộc đàm phán trực tiếp mang tính lịch sử diễn ra đầu tháng này. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Araghchi rời Pakistan hôm 25/4, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch này do thiếu tiến triển trong đàm phán với Iran.

“Nếu họ muốn, chúng ta có thể nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ không cử người tới,” ông Trump nói với Fox News. Trước đó, ông cũng viết trên mạng xã hội: “Tất cả những gì họ cần làm là gọi điện!!!”

Hai quan chức Pakistan cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa hai bên vẫn đang được duy trì.

Tuần trước, ông Trump đã gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được ngày 7/4, giúp chấm dứt phần lớn giao tranh bùng phát sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2. Tuy vậy, một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột vẫn còn xa vời, trong bối cảnh chiến sự đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Ông Trump đặt "hạn chót" buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

