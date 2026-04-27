Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có chuyến thăm ngắn tới Islamabad vào hôm 26/4 trong bối cảnh giới lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên có thể trao đổi qua điện thoại thay vì gặp trực tiếp.

Ông Araghchi rời thủ đô Pakistan vào cuối ngày 25/4, làm dấy lên sự đồn đoán về vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại đây, song truyền thông Iran cho biết ông đã quay lại Islamabad trước khi tiếp tục tới Moscow trong ngày 26/4. Trước đó, ông đã ở Oman — quốc gia từng đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán và nằm bên kia eo biển Hormuz chiến lược.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết sẽ cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad để tiếp nối các cuộc đàm phán trực tiếp mang tính lịch sử diễn ra đầu tháng này. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Araghchi rời Pakistan hôm 25/4, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch này do thiếu tiến triển trong đàm phán với Iran.

“Nếu họ muốn, chúng ta có thể nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ không cử người tới,” ông Trump nói với Fox News. Trước đó, ông cũng viết trên mạng xã hội: “Tất cả những gì họ cần làm là gọi điện!!!”

Hai quan chức Pakistan cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa hai bên vẫn đang được duy trì.

Tuần trước, ông Trump đã gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được ngày 7/4, giúp chấm dứt phần lớn giao tranh bùng phát sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2. Tuy vậy, một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột vẫn còn xa vời, trong bối cảnh chiến sự đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và tác động đến nền kinh tế toàn cầu.