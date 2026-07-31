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Iran cảnh báo Síp và Bulgaria về hậu quả nếu tiếp tay Mỹ tấn công Tehran

Thứ Sáu, 06:39, 31/07/2026
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VOV.VN - Iran vừa cảnh báo Síp và Bulgaria không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Síp Constantinos Kombos, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc các lực lượng nước ngoài sử dụng các căn cứ quân sự đặt tại Síp để thực hiện các hành động mà Tehran cho là thù địch nhằm vào Iran.

iran canh bao sip va bulgaria ve hau qua neu tiep tay my tan cong tehran hinh anh 1
Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ

Ông Araghchi cho rằng việc một quốc gia cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hoạt động quân sự chống lại nước khác đồng nghĩa với việc nước đó trở thành một phần của hành động gây hấn.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Kombos cho biết chính phủ Síp đã nhận được cam kết từ Vương quốc Anh rằng các căn cứ quân sự của Anh trên đảo Síp sẽ không được sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Iran.

Trong một cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova-Chamova, ông Araghchi kêu gọi Sofia xem xét lại quyết định cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng một căn cứ của Bulgaria để phục vụ các hoạt động tại Trung Đông.

“Iran mong muốn chính phủ Bulgaria khẩn trương xem xét lại quyết định này”, Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Araghchi. Nhà ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình trước mọi hành động mà nước này coi là gây hấn, đồng thời cho rằng bất kỳ bên nào tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Iran đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh.

Đầu tháng 7, Quốc hội Bulgaria đã thông qua đề xuất của chính phủ cho phép quân đội Mỹ sử dụng một căn cứ không quân tại nước này nhằm hỗ trợ các chiến dịch của Washington ở Trung Đông.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Trước đó, Tehran đã chỉ trích một số quốc gia Arab vùng Vịnh, cáo buộc các nước này cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và lôi kéo thêm nhiều quốc gia trong khu vực cũng như ngoài khu vực vào vòng xoáy đối đầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)`
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