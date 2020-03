Iran đe dọa “tiếp tục đáp trả” vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

Theo Sputnik News, phát biểu trên truyền hình Iran, Tổng thống nước này Hassan Rouhani cảnh báo: “Mỹ đã ám sát Tư lệnh vĩ đại của chúng ta, chúng ta đã đáp trả hành vi khủng bố này và sẽ tiếp tục làm như vậy”. Cũng trong lời phát biểu của mình, ông Rouhani khẳng định, các lệnh trừng phạt của Mỹ “vẫn không đủ sức buộc Iran phải cúi đầu trước sức ép về kinh tế”.

Binh sĩ Mỹ tại một căn cứ quân sự tại Iraq bị Iran tấn công. Ảnh: AP

Vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds của Iran, diễn ra hồi tháng 1/2020. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Iran đã phóng một loạt rocket vào một số căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và cả Vùng Xanh của Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Nhiều vụ phóng rocket tương tự đã diễn ra liên tục sau đó.

Mới đây nhất, ngày 17/3, các căn cứ quân sự của NATO là Besmaya và Taji ở ngoại ô thủ đô Baghdad, Iraq đã liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng rocket được cho là do lực lượng phiến quân địa phương người Shia thân Iran tiến hành.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, Mỹ “sẽ không dung thứ” cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng liên quân và “sẽ tiến hành thêm các biện pháp cần thiết để tự phòng vệ” ở Iraq nếu các cuộc tấn công tương tự tiếp tục diễn ra.

Cùng ngày, giới chức quân đội Mỹ cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ “chuyển một số binh sĩ đến các căn cứ nhỏ hơn” tại Iraq. Theo giới chức quân đội Mỹ, việc chuyển quân này là do Mỹ và các đồng minh đã đánh bại được phiến quân IS chứ không phải do lo ngại các cuộc tấn công bằng rocket./.