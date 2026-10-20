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Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz

Thứ Ba, 11:11, 20/10/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo các tuyến cáp internet ngầm dưới eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột vũ trang với Mỹ tái diễn.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebi cảnh báo các tuyến cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Tehran trong trường hợp xung đột với Mỹ bùng phát trở lại.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

“Chúng tôi không loại trừ khả năng chiến tranh tái diễn và lần này phản ứng của Iran sẽ quyết liệt hơn nhiều. Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, trong khi thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohebi.

Ông Mohebi nhấn mạnh rằng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, Iran sẽ công bố các loại vũ khí mới và xác định thêm những mục tiêu tấn công.

“Có 7 tuyến cáp lớn chạy qua eo biển Hormuz, phục vụ hoạt động Internet toàn cầu và truyền dữ liệu thương mại. Chúng tôi nhắc điều này để đối phương biết”, người phát ngôn IRGC cảnh báo.

Theo truyền thông Anh, ông Mohebi còn đăng trên mạng xã hội hình ảnh một tên lửa, dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), kèm thông điệp: “Thế giới sẽ chứng kiến điều gì xảy ra”.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Iran gần đây nhiều lần đề cập đến khả năng tấn công cơ sở hạ tầng số quan trọng tại Trung Đông, bao gồm cáp quang biển, trung tâm dữ liệu và các cơ sở phục vụ công nghệ AI.

Đầu tháng 10, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đồng thời là cựu Tư lệnh IRGC, cảnh báo rằng nếu chiến tranh tái diễn, các tuyến cáp ngầm, trung tâm dữ liệu và cơ sở AI trong khu vực, có tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ USD, có thể nằm trong tầm tấn công của Tehran.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nguy cơ gián đoạn internet toàn cầu do các tuyến cáp tại Hormuz bị phá hoại có thể đã bị phóng đại.

Theo Ủy ban Bảo vệ Cáp Quốc tế (ICPC), lưu lượng truyền dẫn qua eo biển Hormuz chiếm chưa đến 1% tổng băng thông quốc tế. ICPC đánh giá việc các tuyến cáp tại Hormuz bị gián đoạn chủ yếu gây ảnh hưởng ở cấp độ khu vực, thay vì làm tê liệt internet toàn cầu. Các mạng viễn thông hiện đại cũng có khả năng chuyển hướng lưu lượng qua những tuyến cáp biển và kết nối trên đất liền thay thế.

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Hoàng Phạm/VOV.VN
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