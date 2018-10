Iran kêu gọi Pakistan hỗ trợ giải cứu các lính biên phòng bị bắt cóc

Ngày 20/10, ông Mohammad Hossein Bagheri - người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iran đã kêu gọi Pakistan nỗ lực để giải cứu các lính biên phòng Iran bị bắt cóc thời gian gần đây và chuyển đến Pakistan.

Biên giới Pakistan-Iran. Ảnh: The Dawn

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Javed Bajwa, ông Bagheri cho biết, xét đến các thỏa thuận song phương giữa lực lượng vũ trang 2 nước về đảm bảo an ninh biên giới chung, phía Iran hy vọng Pakistan sẽ có biện pháp cần thiết để giúp giải phóng các lính biên phòng bị bắt cóc. Ông Bagheri cũng kêu gọi Pakistan tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh dọc theo biên giới chung với Iran, giúp thúc đẩy an ninh và ổn định, cũng như ngăn chặn các hoạt động khủng bố.

Về phần mình, ông Bagheri cho biết các lực lượng của Pakistan sẽ tiến hành các hoạt động cần thiết để sớm bắt giữ những đối tượng bắt cóc và giải cứu các binh lính Iran.

Ngày 16/10, 14 lính biên phòng của Iran đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc tại 1 cửa khẩu ở tỉnh Sistan và Baluchestan, phía Đông Nam Iran./.