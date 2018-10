Trung Quốc bán 48 máy bay không người lái cho Pakistan

Trung Quốc sẽ ký hợp đồng bán 48 máy bay không người lái có tên gọi Wing Loong (Thằn lằn bay) II cho Pakistan. Ông Song Zhongping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, nếu thỏa thuận mua bán 48 chiếc Wing Loong II, được hoàn tất, sẽ trở thành hợp đồng mua bán máy bay không người lái lớn nhất mà Trung Quốc có được cho đến nay. Máy bay không người lái Wing Loong II của Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Ông Song cũng cho biết thông tin về việc chuyển giao thiết bị bay giữa Trung Quốc và Pakistan là đáng tin cậy nhờ mối quan hệ về quân sự tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Máy bay không người lái Wing Loong (Wing Loong) II là loại thiết bị bay chiến đấu và trinh sát tiên tiến, được chế tạo và sản xuất bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô.

Trước khi thực hiện bay thử nghiệm vào tháng 2 năm ngoái, Wing Loong II đã sớm nhận được những đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng chú trọng phát triển máy bay không người lái và được cho là sẽ gặt hái được thành công trên thị trường toàn cầu.

Bởi lẽ, các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất hấp dẫn khách hàng nước ngoài bởi giá thành rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm do Mỹ và Israel sản xuất./.