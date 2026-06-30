Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và một số đối tác khác để tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và tự do lưu thông qua tuyến đường biển chiến lược này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Gharibabadi viết: "Tổng thống Macron nói rằng Pháp đang phối hợp với các đối tác để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz".

Ông nhấn mạnh rằng, theo Bản ghi nhớ Islamabad, hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ do Iran thực hiện và không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào khác.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra", ông cảnh báo.

Quan chức Iran cũng cho rằng tình hình tại khu vực hiện "rất nhạy cảm và phức tạp", đồng thời kêu gọi Pháp tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

"Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo Pháp không làm tình hình thêm phức tạp bằng những hành động mang tính khiêu khích", ông nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran có toàn quyền đối với eo biển Hormuz. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Araghchi cho biết Iran là quốc gia duy nhất chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển này. "Không có bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào khác có trách nhiệm trong vấn đề này", Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những quân bài chiến lược quan trọng của Iran trong các cuộc đối đầu và đàm phán với Mỹ, do đây là tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới.