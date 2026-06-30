Iran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra đêm qua. Ông Baqaei nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là tập trung triển khai Bản ghi nhớ đã ký với Mỹ, thay vì xúc tiến giai đoạn đàm phán mới về thỏa thuận chính thức cuối cùng.

Theo ông, Iran sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ trong những ngày tới. Thay vào đó, nước này sẽ cử một đoàn đàm phán kỹ thuật tới Qatar trong tuần này để trao đổi với các nhà trung gian về việc thực thi Bản ghi nhớ.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng bác bỏ thông tin vòng đàm phán kỹ thuật mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Doha trong ngày 30/6. Ông khẳng định chưa có bất kỳ kế hoạch nào được thống nhất liên quan đến vòng đối thoại mới, đồng thời cho biết Iran và Qatar vẫn đang thảo luận về việc thực hiện các cam kết của Mỹ. Theo quan chức Iran, đàm phán kỹ thuật chỉ được tổ chức khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng và thời gian, địa điểm được cả hai bên thống nhất.

Các tuyên bố từ phía Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết với Fox News rằng các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Doha để tiến hành đối thoại cấp cao với Iran, song song với các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên trong ngày 30/6.

Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt hoài nghi lớn

Theo thông báo hồi giữa tuần trước của Pakistan, một trong các nước trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran, đàm phán kỹ thuật giữa hai bên dự kiến được nối lại vào cuối tuần hoặc đầu tuần này tại Thụy Sỹ. Tuy nhiên, sau các cuộc đụng độ liên tiếp giữa lực lượng Mỹ và Iran trong các ngày 26 đến 28/6, Tehran đã không cử đại diện tới Thụy Sỹ và cũng bác bỏ khả năng mở lại đối thoại tại Qatar trong ngày 30/6.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra các thông điệp trái ngược về tiến trình đàm phán cũng như việc thực thi Bản ghi nhớ đã làm gia tăng hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận sơ bộ và triển vọng của toàn bộ tiến trình hòa đàm. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là quy chế lưu thông qua eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu tuyến hàng hải này phải được mở hoàn toàn và không thu phí, trong khi Iran cho rằng việc miễn phí chỉ áp dụng trong thời gian 60 ngày đàm phán và hoạt động lưu thông phải tuân theo lộ trình do Tehran quy định.

Sự khác biệt về cách diễn giải các cam kết, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz trong các ngày 25 và 27/6, đã góp phần dẫn tới các cuộc đối đầu quân sự trở lại giữa lực lượng Mỹ và Iran từ ngày 26 đến 28/6. Giới phân tích cảnh báo, nếu tiến trình đàm phán tiếp tục bế tắc, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại sẽ ngày càng lớn.