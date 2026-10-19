Iran sẵn sàng cho "cuộc chiến tàn khốc hơn", Mỹ rơi vào thế kẹt

Những đe dọa của phía Mỹ về khả năng nối lại các cuộc tấn công không làm Iran chùn bước mà ngược lại Iran cảnh báo bất kỳ "sự tính toán sai lầm" nào nữa từ phía Mỹ và Israel cũng sẽ vấp phải phản ứng dữ dội hơn từ sức mạnh quân sự của nước này.

Iran thử tên lửa. Ảnh: Reuters

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei hôm qua tuyên bố trên mạng xã hội X rằng các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị "một kế hoạch tàn khốc hơn" so với trước đây. Ông cảnh báo kế hoạch tác chiến mới của Iran sẽ không tuân theo "những quy tắc mà họ vốn đã biết".

Cùng ngày theo hãng thông tấn IRNA, các nhà lập pháp Iran đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông Akhlaghi cho biết Iran đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đối phó với loại vũ khí được mệnh danh là "Mẹ của các loại bom" đồng thời khẳng định sự tự tin vào năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này; Phát biểu trên là sự đáp trả đanh thép sau khi truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, bao gồm việc sử dụng một loại bom thông thường hạng nặng được gọi là “Mẹ của các loại bom” để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Trump ra lệnh nối lại các hoạt động tác chiến – dù là trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Trong suốt hai thế kỷ qua, chúng tôi không phải là một quốc gia hiếu chiến. Chúng tôi chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào và cũng không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào, chúng tôi sẽ kiên cường đứng vững và tự vệ bằng sức mạnh cùng lòng dũng cảm. Chúng tôi sẽ không bao giờ để kẻ thù nuôi dưỡng tham vọng chiếm đoạt lãnh thổ của đất nước Iran”.

Trên mặt trận ngoại giao, Iran vẫn đang nắm một loại "vũ khí" dù không gây sát thương nhưng có tác động đến giá cả sinh hoạt của người dân Mỹ, vốn sẽ định đoạt sinh mệnh chính trị của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu với các cơ quan truyền thông Iran rằng, đề xuất của Iran gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày vẫn đang được đặt trên bàn đàm phán.

“Các điều kiện mà chúng tôi đặt ra không phải là điều bất thường hay vô lý; tôi đã từng nói về vấn đề này trước đây. Đây chính là những điều kiện mà Mỹ từng cam kết tuân thủ trong các bản ghi nhớ và các cuộc đàm phán trước đó. Đây là những điều kiện hoàn toàn công bằng. Chúng tôi tin rằng nếu Mỹ thực sự có thiện chí mở lại eo biển Hormuz, họ hoàn toàn có thể đáp ứng các điều kiện này chỉ trong vài ngày, và khi đó eo biển sẽ được mở lại".

Theo ông Araqchi, nếu Washington chấp nhận các điều kiện của Tehran, eo biển này có thể mở cửa trở lại trong vòng 6 ngày, và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào ngày hôm sau đó. Tổ chức Hàng hải quốc tế hôm qua cảnh báo rằng sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận tải đường biển ở eo biển Hormuz có thể dẫn đến tác động lớn đối với nguồn cung cấp năng lượng và an ninh lương thực.

Iran đang cho thấy đối phương rơi vào “bẫy” chiến lược với việc đẩy giá dầu thô lên cao và tình hình chính trị nội địa của Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò trong những tháng gần đây cho thấy sự bất mãn về cách xử lý cuộc chiến và chi phí sinh hoạt đang lan rộng, trong khi một bộ phận cử tri Cộng hòa cũng bắt đầu đánh giá tiêu cực hơn về năng lực điều hành kinh tế của ông Trump. Chính quyền Mỹ khởi động chiến dịch quân sự với mục tiêu an ninh lớn, nhưng người dân phải trả giá bằng nhiên liệu đắt đỏ và vẫn chưa nhìn thấy một kết thúc rõ ràng. Iran có thể là cuộc chiến ác mộng mới với nguy cơ sa lầy, với hàng chục tỷ USD chi phí quân sự, và sự bất mãn của cử tri Mỹ.