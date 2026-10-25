Iran sẽ không thay đổi lập trường dù Mỹ tiếp tục tấn công

Tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra ngày 25/10, trong một sự kiện được tổ chức tại thủ đô Tehran. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran nhấn mạnh bất kể chiến tranh có tiếp diễn hay không, lập trường của Tehran cũng không thay đổi. Ông Araghchi lập luận: Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran và nhận được cùng một kết quả. Vì vậy, nếu xung đột tái diễn, những gì Mỹ nhận được từ Iran cũng không có gì khác biệt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran một lần nữa lên án sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại khu vực, coi đó là nguồn cơn của mọi sự bất ổn. Ông Araghchi khẳng định để Trung Đông có thể đạt được hòa bình và ổn định, khu vực phải loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài.

Trước đó, giới chức Iran nhiều lần tuyên bố không bao giờ khuất phục hay đầu hàng trước sức ép và đe dọa của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, thừa nhận rằng các biện pháp phong tỏa, cấm vận, gây sức ép và phát động chiến tranh của Mỹ, đang gây ra những khó khăn chưa từng có cho nền kinh tế cũng như cuộc sống của người dân Iran.