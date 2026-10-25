English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran sẽ không thay đổi lập trường dù Mỹ tiếp tục tấn công

Chủ Nhật, 17:15, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp chiến lược gây sức ép và đe dọa tấn công của Mỹ, giới chức Iran khẳng định nước này sẽ không thay đổi lập trường, kể cả trong trường hợp Washington khai chiến trở lại.

 

Tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra ngày 25/10, trong một sự kiện được tổ chức tại thủ đô Tehran. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran nhấn mạnh bất kể chiến tranh có tiếp diễn hay không, lập trường của Tehran cũng không thay đổi. Ông Araghchi lập luận: Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran và nhận được cùng một kết quả. Vì vậy, nếu xung đột tái diễn, những gì Mỹ nhận được từ Iran cũng không có gì khác biệt.

iran se khong thay doi lap truong du my tiep tuc tan cong hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran một lần nữa lên án sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại khu vực, coi đó là nguồn cơn của mọi sự bất ổn. Ông Araghchi khẳng định để Trung Đông có thể đạt được hòa bình và ổn định, khu vực phải loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài.  

Trước đó, giới chức Iran nhiều lần tuyên bố không bao giờ khuất phục hay đầu hàng trước sức ép và đe dọa của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, thừa nhận rằng các biện pháp phong tỏa, cấm vận, gây sức ép và phát động chiến tranh của Mỹ, đang gây ra những khó khăn chưa từng có cho nền kinh tế cũng như cuộc sống của người dân Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?
Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.

Tình báo Mỹ cảnh báo Iran có kế hoạch gây thương vong cho công dân Mỹ
Tình báo Mỹ cảnh báo Iran có kế hoạch gây thương vong cho công dân Mỹ

VOV.VN - Iran đã tăng cường nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ, và các ý đồ gây chết người của Tehran nhằm vào công dân Mỹ đã đạt đến “giai đoạn nâng cao” - một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Trump cảnh báo.

Tình báo Mỹ cảnh báo Iran có kế hoạch gây thương vong cho công dân Mỹ

Tình báo Mỹ cảnh báo Iran có kế hoạch gây thương vong cho công dân Mỹ

VOV.VN - Iran đã tăng cường nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ, và các ý đồ gây chết người của Tehran nhằm vào công dân Mỹ đã đạt đến “giai đoạn nâng cao” - một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Trump cảnh báo.

"Canh bạc" mới nếu ông Trump chọn vũ lực để kết thúc xung đột với Iran
"Canh bạc" mới nếu ông Trump chọn vũ lực để kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, với kỳ vọng sức ép kinh tế cùng đòn không kích quy mô lớn có thể buộc Tehran nhượng bộ. Tuy nhiên, vũ lực chưa bao giờ cho thấy hiệu quả ở Trung Đông.

"Canh bạc" mới nếu ông Trump chọn vũ lực để kết thúc xung đột với Iran

"Canh bạc" mới nếu ông Trump chọn vũ lực để kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, với kỳ vọng sức ép kinh tế cùng đòn không kích quy mô lớn có thể buộc Tehran nhượng bộ. Tuy nhiên, vũ lực chưa bao giờ cho thấy hiệu quả ở Trung Đông.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ