Tình báo Mỹ cảnh báo Iran có kế hoạch gây thương vong cho công dân Mỹ

Cảnh báo từ Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton về Iran được đưa ra sau khi Washington cắt giảm nhân sự tại phái bộ của mình ở Saudi Arabia hồi đầu tuần này để phản ứng lại các cuộc tập kích dữ dội hơn của lực lượng Houthi, đồng minh của Iran.

Lực lượng Houthi (thân Iran) tập kích Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Những cuộc tập kích trên trùng hợp với sự gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Đầu tháng này, các nguồn tin nói với Reuters rằng Iran đang chuẩn bị một phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào lãnh thổ của Iran.

“Cụ thể, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo rằng Iran đã tăng cường đáng kể các nỗ lực nhằm mục tiêu vào nhân viên Mỹ”, ông Clayton viết cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một thông điệp đề ngày 23/10. “Các âm mưu gây chết người của Iran nhằm vào công dân Mỹ đã đạt đến giai đoạn cao độ ở cả Trung Đông và một số quốc gia khác”, ông bổ sung.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng nhận được bản sao của bản ghi nhớ không mật, vốn được Axios đưa tin đầu tiên.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/10 đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp và các thành viên gia đình của họ rời khỏi các phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Saudi Arabia và dự định rút các thành viên gia đình khỏi một số phái đoàn khác trong khu vực.

Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

Hôm 24/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật cảnh báo du lịch cho hơn một chục quốc gia trên khắp vùng Vịnh và Trung Đông, bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iraq và Israel, với lý do mối đe dọa gia tăng từ lực lượng Houthi liên kết với Iran.

“Khi nói đến việc bố trí nhân sự tại các đại sứ quán, chúng tôi liên tục đánh giá thông tin mới về môi trường an ninh”, một quan chức Mỹ cho biết. “Mối đe dọa từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và các âm mưu của Iran nhắm vào các quan chức Mỹ đang ảnh hưởng đến các quyết định của chúng tôi về việc điều chỉnh nhân sự cho các đại sứ quán có quy chế RO trong khu vực”, quan chức này nói.

Tình trạng hoạt động hạn chế (RO) cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ linh hoạt hơn trong các quyết định về nhân sự mà không cần phải công khai thông báo về sự thay đổi tình trạng của một phái bộ.

Cuộc chiến Mỹ - Iran chỉ còn một tuần nữa là bước sang tháng thứ 9 và đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.