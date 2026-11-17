Trong thông báo chính thức được truyền thông Iran và khu vực trích dẫn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái (UAV) cảm tử, tập kích hệ thống radar cảnh báo sớm của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ không quân Sheikh Isa, phía Nam Bahrain.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả việc máy bay quân sự Mỹ xâm phạm không phận Iran. Tuy nhiên, số lượng chính xác UAV đã triển khai trong cuộc tập kích, không được đề cập.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó cuộc tấn công của Iran. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực dẫn lời cư dân khu vực thủ đô Manama cho biết đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn phát ra bên trong thành phố, song chưa rõ bản chất.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong chưa đầy 1 qua, Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm của quân đội Mỹ đặt tại Bahrain. Hai cuộc cuộc tập kích trước đó được tiến hành vào giữa và cuối tuần trước. Trong đó, cuộc tập kích hôm 15/11, IRGC sử dụng 6 UAV cảm tử mang thuốc nổ, nhắm vào cơ sở radar của Mỹ ở bên trong căn cứ không quân al-Riffa.