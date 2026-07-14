Iran tuyên bố bắn hạ UAV của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz

Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng Vịnh khi cả Mỹ và Iran cùng đưa ra những tuyên bố cứng rắn về hành động quân sự quyết liệt nhằm vào đối phương. Trong đó, Iran thông báo đã tập kích các cơ sở quân sự, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ.

Iran tuyên bố vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đêm qua ra tuyên bố cho biết lực lượng này đã bắn rơi một máy bay không người lái hiện đại MQ-1 của quân đội Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bối cảnh liên quan vụ việc không được nhắc đến.

Ngay trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã triển khai máy bay không người lái tấn công một loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait. Ngoài ra, quân đội Iran còn phóng tên lửa hành trình tập kích một tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, thông tin liên quan các cuộc tấn công, cũng không được đề cập.

Về eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Iran tối qua khẳng định Tehran vẫn toàn quyền kiểm soát vùng biển chiến lược này. Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran vẫn luôn và sẽ mãi mãi là người bảo vệ eo Hormuz.

Thông điệp đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt thu phí lên tới 20% đối với tàu thuyền đi qua eo Hormuz, đồng thời phong tỏa trở lại các cảng của Iran, nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz.