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Iran tuyên bố eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ đối với an ninh quốc gia

Thứ Năm, 16:07, 16/07/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran hôm nay (16/7) tuyên bố, Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định đây là "lằn ranh đỏ" đối với an ninh quốc gia của Iran.

Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran, Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ trên khắp khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công Iran.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

"Mỹ tiếp tục nỗ lực gây bất ổn khu vực. Trước hết, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bằng bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ, với tư cách là một quốc gia ngoài khu vực, can thiệp vào eo biển Hormuz. Đây là lằn ranh đỏ bất khả xâm phạm của Iran", người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang. Trước đó một ngày, Mỹ đã tiến hành hai đợt không kích nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển và các địa điểm phóng tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Về phần mình, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm quân sự của Mỹ tại một số quốc gia láng giềng, đồng thời mô tả đây là "cuộc chiến sinh tử" với Washington.

Đợt leo thang mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đổ vỡ, làm gia tăng nguy cơ xung đột toàn diện tái bùng phát. Trong bối cảnh đó, Iran tiếp tục cảnh báo có thể cắt giảm hoặc làm gián đoạn thêm các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về những tác động đối với an ninh năng lượng và thương mại hàng hải quốc tế.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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