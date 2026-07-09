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Jordan tuyên bố đánh chặn toàn bộ tên lửa Iran xâm nhập không phận

Thứ Năm, 20:01, 09/07/2026
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VOV.VN - Giới chức Jordan cho biết, còi báo động không kích đã được kích hoạt tại nước này sau khi một số tên lửa của Iran xâm nhập không phận.

Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammad Al-Momani cho biết toàn bộ các tên lửa đã được lực lượng phòng không "đánh chặn và xử lý".

jordan tuyen bo danh chan toan bo ten lua iran xam nhap khong phan hinh anh 1
Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

"Lực lượng vũ trang Jordan đang trong trạng thái sẵn sàng cao, đủ năng lực đối phó với mọi mối đe dọa nhằm vào đất nước, đồng thời triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân", ông Al-Momani viết trên mạng xã hội X.

Đại sứ quán Mỹ tại Jordan cũng phát đi cảnh báo về vụ việc, cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Mỹ hiện duy trì lực lượng quân sự và các khí tài, trong đó có máy bay tại Jordan.

Vụ tên lửa xâm nhập không phận Jordan xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 90 mục tiêu dọc bờ biển Iran. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, trong khi quân đội Iran cho biết đã tấn công một cơ sở quân sự của Mỹ ở Qatar.

Hồi tháng 6/2026, Jordan cũng từng đánh chặn và phá hủy 20 tên lửa được phóng từ Iran sau khi Tehran tuyên bố tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các đòn không kích của Washington.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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