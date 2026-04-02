Iran và Oman xây dựng cơ chế giám sát việc lưu thông qua eo biển Hormuz

Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý của Iran, cho biết lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến vận tải chiến lược này “cần được giám sát và điều phối” bởi hai quốc gia.

“Tất nhiên, những yêu cầu này không nhằm hạn chế mà để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các tàu đi qua tuyến đường này", ông Gharibabadi cho hay.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông tin trên đã tác động tức thời tới thị trường tài chính. Các chỉ số chứng khoán Mỹ, vốn giảm mạnh trước đó trong phiên giao dịch sáng 2/4 sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cuộc chiến với Iran có thể kéo dài thêm vài tuần, đã đảo chiều tăng điểm sau báo cáo của IRNA.

Giá dầu, vốn tăng mạnh trong đêm, cũng hạ nhiệt sau thông tin liên quan đến Oman.

Eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu đã gần như bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.