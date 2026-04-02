Iran và Oman xây dựng cơ chế giám sát việc lưu thông qua eo biển Hormuz

Thứ Năm, 22:56, 02/04/2026
VOV.VN - Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một nghị định thư nhằm “giám sát hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời một quan chức công bố sáng 2/4.

Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý của Iran, cho biết lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến vận tải chiến lược này “cần được giám sát và điều phối” bởi hai quốc gia.

“Tất nhiên, những yêu cầu này không nhằm hạn chế mà để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các tàu đi qua tuyến đường này", ông Gharibabadi cho hay.

Thông tin trên đã tác động tức thời tới thị trường tài chính. Các chỉ số chứng khoán Mỹ, vốn giảm mạnh trước đó trong phiên giao dịch sáng 2/4 sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cuộc chiến với Iran có thể kéo dài thêm vài tuần, đã đảo chiều tăng điểm sau báo cáo của IRNA.

Giá dầu, vốn tăng mạnh trong đêm, cũng hạ nhiệt sau thông tin liên quan đến Oman.

Eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu đã gần như bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Kiều Anh/VOV.VN
Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng
Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, hôm 2/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng.

Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng

Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, hôm 2/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng.

Iran đang triển khai các thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz
Iran đang triển khai các thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và đang tích cực làm việc với Iran và các bên liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên khi lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Iran đang triển khai các thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz

Iran đang triển khai các thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và đang tích cực làm việc với Iran và các bên liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên khi lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/4: Ông Trump tuyên bố giành “chiến thắng áp đảo Iran”
Toàn cảnh quốc tế trưa 2/4: Ông Trump tuyên bố giành “chiến thắng áp đảo Iran”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ thắng và cuộc chiến ở Iran gần như đã kết thúc. Trong khi đó, Tổng thống Iran gửi thông điệp tới công chúng Mỹ, không đề cập tới ngừng bắn.

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/4: Ông Trump tuyên bố giành “chiến thắng áp đảo Iran”

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/4: Ông Trump tuyên bố giành “chiến thắng áp đảo Iran”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ thắng và cuộc chiến ở Iran gần như đã kết thúc. Trong khi đó, Tổng thống Iran gửi thông điệp tới công chúng Mỹ, không đề cập tới ngừng bắn.

