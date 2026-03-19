Iran vẫn sở hữu kho tên lửa dồi dào, Israel tiếp tục tấn công Lebanon

Theo các nguồn tin chính thức của Israel, trong ngày 18/3, Iran đã phát động tổng cộng 11 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi đợt tấn công gồm từ 1 đến vài quả tên lửa và khoảng một nửa số vũ khí của Iran là tên lửa mang đạn chùm. Các đòn tập kích của Iran gây thương vong nghiêm trọng với tổng cộng 6 người thiệt mạng, gồm 2 người Israel ở khu vực miền Trung và 4 người ở khu Bờ Tây. Nhiều công trình bị hư hại, trong đó có nhà ga tàu điện ngầm ở Tel Aviv. Sân bay quốc tế lớn nhất Israel là Ben Gurion cũng bị thiệt hại với ít nhất 3 máy bay tư nhân bị hư hỏng.

Tên lửa Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài Israel, Iran cũng mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV vào các quốc gia vùng Vịnh, gây một số thương vong và thiệt hại vật chất đáng kể tại một số nước như Qatar, Saudi Arabia…

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, hoạt động tập kích của Iran trong ngày 18/3 là dữ dội nhất trong hơn 1 tuần qua. Tính từ đầu chiến sự ngày 28/2, chưa có ngày nào Iran dừng hoạt động tấn công nhằm vào cả Israel lẫn các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Hơn thế, tần suất các cuộc tập kích của Iran nhằm vào Israel đang có chiều hơn tăng lên, từ khoảng 6 - 7 đợt tập kích mỗi ngày cách đây khoảng 10 ngày, lên thành 8 - 11 đợt tập kích trong nửa đầu tuần này. Điều này cho thấy Tehran có thể vẫn đang sở hữu kho tên lửa dồi dào, trái ngược với thông tin do Mỹ và Israel công bố từ cách đây hơn 1 tuần về việc đã vô hiệu hóa phần lớn kho tên lửa và bệ phóng của Iran.

Trong khi đó, Israel đã gia tăng các cuộc tấn công tại Lebanon sau khi tuyên bố mở rộng hoạt động quân sự với một chiến dịch trên bộ tại nước này. Các cuộc tấn công dày đặc đã xảy ra tại thủ đô Beirut và miền Nam Lebanon trong hôm qua, trong khi khu vực Baalbek phía Đông Lebanon bị tấn công một ngày trước đó.

Các cuộc tấn công của Israel đã liên tục diễn ra trong hôm qua (18/3), tại nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Beirut, như Bashoura, Basta và khu phố Zuqaq Al-Blat. Khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut - thành trì của Hezbollah cũng tiếp tục bị tấn công trong hôm qua. Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công tại trung tâm thủ đô Beirut đã khiến 12 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương.

Tại miền Nam Lebanon, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công 5 trạm xăng do Hezbollah kiểm soát. Trong khi tại thành phố Tyre ở miền Nam Lebanon, ít nhất 4 cuộc tấn công đã xảy ra trong hôm 18/3.

Tại thành phố Sidon, một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một chiếc xe gần con đường ven biển, nơi nhiều người tị nạn đang trú ẩn và ngủ trong xe của họ, khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu hộ.

Chính quyền Lebanon cũng xác nhận, 4 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại khu vực Baalbek ở phía Đông hôm 17/3.