Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa cảnh báo rằng các bạn đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công hạ tầng năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phản ứng đáp trả đang được triển khai”.

Khu phức hợp hóa dầu tại mỏ khí South Pars ở Asalouyeh, Iran. Ảnh: AP

IRGC đồng thời nhấn mạnh, nếu các cuộc tấn công tái diễn, Tehran sẽ mở rộng quy mô đáp trả: “Nếu điều này lặp lại, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của các bạn và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ đáp trả của chúng tôi sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì diễn ra trong đêm nay”.

Trước đó ngày 18/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở khí đốt tự nhiên thuộc mỏ ngoài khơi South Pars – mỏ khí lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr, miền Nam Iran đã bị tấn công.

Ngay sau đó, IRGC cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí tại Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Về sau trong ngày, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã gây thiệt hại lớn tại cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar, khiến quốc gia vùng Vịnh này lên án mạnh mẽ.

IRGC cho rằng các cơ sở năng lượng tại các nước láng giềng vùng Vịnh là lợi ích gắn với Mỹ, đồng thời tái khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các hành động tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran tiếp diễn.

Trong tuyên bố, IRGC nhấn mạnh Iran coi việc nhắm mục tiêu vào hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của “quốc gia khởi nguồn” là “hợp pháp”, đồng thời sẽ đáp trả “ngay khi có cơ hội”.

Đáng chú ý, IRGC cũng kêu gọi sơ tán người dân và nhân viên tại một số cơ sở dầu khí ở Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trên diện rộng.