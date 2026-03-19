中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công

Thứ Năm, 05:41, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở năng lượng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa cảnh báo rằng các bạn đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công hạ tầng năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phản ứng đáp trả đang được triển khai”.

iran canh bao se pha huy nganh nang luong vung vinh neu tiep tuc bi tan cong hinh anh 1
Khu phức hợp hóa dầu tại mỏ khí South Pars ở Asalouyeh, Iran. Ảnh: AP

IRGC đồng thời nhấn mạnh, nếu các cuộc tấn công tái diễn, Tehran sẽ mở rộng quy mô đáp trả: “Nếu điều này lặp lại, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của các bạn và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ đáp trả của chúng tôi sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì diễn ra trong đêm nay”.

Trước đó ngày 18/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở khí đốt tự nhiên thuộc mỏ ngoài khơi South Pars – mỏ khí lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr, miền Nam Iran đã bị tấn công.

Ngay sau đó, IRGC cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí tại Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Về sau trong ngày, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã gây thiệt hại lớn tại cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar, khiến quốc gia vùng Vịnh này lên án mạnh mẽ.

IRGC cho rằng các cơ sở năng lượng tại các nước láng giềng vùng Vịnh là lợi ích gắn với Mỹ, đồng thời tái khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các hành động tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran tiếp diễn.

Trong tuyên bố, IRGC nhấn mạnh Iran coi việc nhắm mục tiêu vào hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của “quốc gia khởi nguồn” là “hợp pháp”, đồng thời sẽ đáp trả “ngay khi có cơ hội”.

Đáng chú ý, IRGC cũng kêu gọi sơ tán người dân và nhân viên tại một số cơ sở dầu khí ở Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trên diện rộng.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Israel Iran cảnh báo phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran
Nóng thế giới ngày 19/3: Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran. Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran...

Châu Âu đặt dấu hỏi về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 18/3 lần đầu tiên thừa nhận nguy cơ cuộc xung đột tại Trung Đông có thể trở thành “gánh nặng cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ