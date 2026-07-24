Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ

Cụ thể, Bộ Y tế Iran cho biết, các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran từ ngày 27/6 đã khiến 55 người chết và 629 người bị thương. Hầu hết người bị thương đã được xuất viện, chỉ còn lại 36 trường hợp. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Về tình hình giao tranh, truyền thông Iran đưa tin 2 quả tên lửa của quân đội Mỹ đêm qua đã đánh trúng một vị trí ở gần làng Masan trên đảo Qeshm, cạnh eo biển Hormuz. Đây là hoạt động tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran được ghi nhận, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp giao tranh giữa hai bên nổ ra. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra, chưa được công bố. Iran cũng chưa thông báo biện pháp đáp trả đòn tập kích mới nhất của Mỹ.

Trước đó, trong 12 ngày đụng độ liên tiếp vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều lập tức đáp trả các đòn tập kích của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào loạt căn cứ Mỹ trong khu vực, đặc biệt là ở 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Trong đó, các đòn tập kích vào Jordan hồi tuần trước khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và mất tích, là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Mỹ tại khu vực trong hơn 3 tháng qua.