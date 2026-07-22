Nóng thế giới ngày 22/7: Xung đột Mỹ - Iran vẫn "nóng", ông Trump tính nước cờ lớn

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dù cùng phát đi tín hiệu đàm phán: Dù cùng với việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, cả Mỹ và Iran tối 20/7 tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) vừa ra thông báo khẳng định chiến dịch tập kích mới vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng đe dọa quân sự của Iran đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quy mô hay phạm vi mục tiêu mục tiêu tấn công, không được đề cập.

Mỹ tấn công mục tiêu tại Iran. Ảnh: AP

Đáp lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordan, quốc gia Arab có lực lượng Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận, hệ thống phòng không nước này tối 20/7 đã đánh chặn thành công 3 quả tên lửa của Iran và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Iran tuyên bố hạ sát thêm binh sĩ Mỹ tại Jordan: Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều 21/7 khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của lính Mỹ tại vùng Al-Rukban, Đông Bắc Jordan. Đòn tập kích đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả quân đội Mỹ, chính quyền Jordan cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này vừa đánh chặn thành công 5 máy bay không của Iran xâm nhập.

Ngoài việc nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Jordan, IRGC cũng tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công tăng cường nhằm vào Kuwait và Bahrain, hai quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, đòn tập kích mới nhất vào Bahrain nhắm đến căn cứ Sheikh Isa và trụ sở của tập đoàn Amazon. Tại Kuwait, trong số các mục tiêu vừa bị tập kích có trạm phát điện Al Zour – cơ sở cung cấp điện năng cho các đơn vị của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được các bên liên quan xác nhận.

Ông Trump sắp quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran? Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi quân đội Mỹ đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới về việc có mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn hay không. Thông tin được các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với Fox News ngày 20/7, tuy nhiên, các quan chức cho biết, đến nay Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Iran thông báo 2 tàu dầu bị cháy tại eo biển Hormuz: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có 2 tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là do đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu hàng gặp sự cố tại eo biển Hormuz với cùng lý do: không tuân thủ lộ trình lưu thông do Iran chỉ định. Thông báo khẳng định các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. Lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận 2 tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Mỹ xác định danh tính 2 binh sĩ thiệt mạng vì tên lửa Iran ở Jordan: Căn cứ Mỹ tại Jordan bị tập kích bằng 3 quả tên lửa trong 24 giờ, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và một quân nhân mất tích. Lầu Năm Góc xác nhận 2 quân nhân thiệt mạng là Trung úy Tyler J. Feehan, quê ở bang Hawaii, và binh nhì Isabella Gonzales, quê ở bang Texas.

Báo Wall Street Journal ngày 20/7 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vụ việc cho biết, một quả tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng khu nhà lắp ghép, nơi các binh sĩ đang nghỉ ngơi, bên trong căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm 17/7. Theo nguồn tin, đây là một trong ba đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ này trong vòng 24 giờ. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy phần thi thể của một người thứ ba tại hiện trường và đang tiến hành giám định để xác định danh tính.

Saudi Arabia lên án Houthi áp đặt phong tỏa hải quân: Saudi Arabia đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của quốc gia A rập.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh việc Houthi đe dọa áp đặt phong tỏa hải quân là hành vi khủng bố. Bất chấp đe dọa này, Saudi Arabia sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ hợp hiến và được quốc tế công nhận tại Yemen.

Chiều 20/7, lực lượng Houthi ở Yemen bất ngờ ra tuyên bố áp lệnh hạn chế hàng hải với Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree nói rằng nhóm này quyết định cấm vận hàng hải với quốc gia “thù địch” dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa cụ thể, không được đề cập.

Xung đột lợi ích có thể ngăn EU siết chặt thêm trừng phạt với Nga: Sự ủng hộ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga đang dần phai nhạt. Chính phủ các nước thành viên không còn muốn hậu thuẫn những biện pháp có thể gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp của mình.

Hàng loạt quốc gia thành viên EU, trong đó có Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha vừa yêu cầu được miễn trừ khỏi một số biện pháp trong gói trừng phạt mới nhất do Brussels đề xuất, hoặc thậm chí chặn hoàn toàn một số biện pháp. Tín hiệu này có thể đe dọa chiến lược hỗ trợ Ukraine mà EU theo đuổi suốt 4 năm qua.

Kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã luôn thống nhất được các gói trừng phạt liên tiếp nhằm hạn chế các dòng tiền giúp Moscow duy trì cuộc chiến. Tuy nhiên, sự đồng thuận đó dường như đã qua.

Đòn hiểm của tên lửa Nga: Bẻ hướng vào giây cuối, xuyên thủng lá chắn Ukraine: Nga được cho là đã cải tiến tên lửa đạn đạo để thực hiện những cú đổi hướng đột ngột trong giai đoạn cuối hành trình, gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ Ukraine. Chiến thuật này đang giúp một số tên lửa vượt qua các lớp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu.

Binh sỹ Nga trên chiến trường. Ảnh: Sputnik

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga cuối tuần qua đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2/2022. Không quân Ukraine (PSU) cho biết quân đội Nga đã tiến hành “một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công và nhiều loại tên lửa phóng từ trên không và mặt đất”. Thủ đô Kiev tiếp tục là mục tiêu chính.

Nga trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Italia với cáo buộc gián điệp: Chính phủ Nga hôm 21/7 đã đưa 2 nhà ngoại giao Italia vào danh sách sẽ bị trục xuất, cho biết đây là biện pháp đáp trả việc Italia trục xuất 2 nhân viên đại sứ quán Nga tại Italia trước đó.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani thông báo rằng, nước này đã trục xuất 2 tùy viên quân sự Nga vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động gián điệp. Phía Nga sau đó xác nhận hai nhà ngoại giao Italia bị trục xuất là một trợ lý tùy viên quốc phòng và một tùy viên quân sự. Hai người này cùng gia đình được yêu cầu phải rời khỏi Nga trong vòng 3 ngày.

Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga: Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF ngày 20/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng nước Đức đang phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn khác so với trước đây, bao gồm xung đột tại Ukraine, sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc và “cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga”.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham hứa hẹn "kế hoạch 10 năm" để vực dậy đất nước: Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức được Vua Charles III bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Vương quốc Anh. Ông trở thành vị thủ tướng thứ 7 của Anh bước vào số 10 phố Downing trong vòng mười năm qua.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân Thủ tướng thuộc Công đảng tuyên bố Vương quốc Anh phải chứng minh cho thế giới thấy họ có khả năng khôi phục lại sự ổn định. Ở tuổi 56, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch mười năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư.

Dầu khí Biển Bắc trở thành tâm điểm sau phát biểu gây chú ý của ông Trump: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trữ lượng dầu khí “vô giá” tại Biển Bắc có thể giúp Vương quốc Anh trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, trong bối cảnh xuất hiện các đồn đoán về khả năng chính phủ mới của Anh xem xét mở rộng hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với điều mà ông mô tả là kế hoạch của Thủ tướng Anh Andy Burnham nhằm cho phép hoạt động khoan dầu khí không bị hạn chế tại các mỏ dầu khí ở Biển Bắc. “Đây là một trong những nguồn dầu chất lượng lớn nhất trên Trái Đất... và sẽ đưa Vương quốc Anh từ một quốc gia chìm trong khó khăn kinh tế trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới”, ông Trump viết.

Ấn Độ ra điều kiện với Pakistan liên quan tới Hiệp ước Nước sông Ấn: Gần 15 tháng sau khi đình chỉ thực thi Hiệp ước Nước sông Ấn (IWT) với Pakistan, Ấn Độ tuyên bố Hiệp ước theo hình thức hiện nay đã chấm dứt, đồng thời khẳng định sẽ không quay trở lại cơ chế cũ.

Theo chính phủ Ấn Độ, mọi cuộc đàm phán về chia sẻ nguồn nước trong tương lai chỉ có thể diễn ra khi Pakistan có những hành động “đáng tin cậy và không thể đảo ngược”, nhằm chấm dứt hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới.