Iraq bất ngờ không kích IS tại Syria tiêu diệt 36 tay súng

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã tấn công một nhà máy chế tạo thuốc nổ và một số cứ điểm khác của tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Căn cứ của phiến quân IS bị Iraq không kích. Ảnh: RT

Một số nguồn tin khu vực cho biết thêm, vụ không kích của Iraq còn trùng vào thời điểm diễn ra một cuộc họp của tổ chức khủng bố này, dẫn đến con số thương vong tương đối lớn.

Đây được xem là một đợt không kích “hiếm hoi” của Iraq nhằm vào tổ chức khủng bố IS tại Syria, khẳng định lời cam kết không lâu trước đó của Thủ tướng Iraq là sẵn sàng tấn công các tay súng IS tại Syria nếu chúng đe dọa đến an ninh của quốc gia này. Được biết, để thực hiện vụ không kích trên, Iraq đã nhận sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ từ phía lực lượng quân đội Chính phủ Syria./.