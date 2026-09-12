Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

Cửa khẩu biên giới với Iran vừa được giới chức Iraq ra lệnh đóng lại, là Shalamcheh, một trong những cửa khẩu quan trọng nhất đang hoạt động trên đường biên giới dài 1.599km giữa hai nước. Giới chức Iraq khẳng định việc đóng cửa cửa khẩu biên giới này chỉ là biện pháp phòng ngừa. Động thái được tiến hành sau khi Chính phủ Iraq sáng sớm nay xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây tại Saudi Arabia hôm 10/9, là xuất phát từ Iraq. Chính phủ Iraq cam kết sẽ điều tra về vụ việc.

Cửa khẩu biên giới Shalamcheh giữa Iraq và Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia đêm qua thông báo tạm dừng hoạt động đối với đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây của nước này như biện pháp phòng ngừa, sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống này khiến một số người bị thương.

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía Đông Saudi Arabia, đến cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Đường ống được xây dựng đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran – Iraq nổ ra và đe dọa hoạt động hàng hải tại vịnh Ba Tư. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Saudi Arabia sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2/2026 vì xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.

Quyết định tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông – Tây, được đưa ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq và Yemen, thời gian qua nhiều lần phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhắm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia. Giới phân tích dự báo, động thái của Riyadh cùng các căng thẳng đang leo thang ở cả eo biển Hormuz, eo biển Bab el Man-dab và Yemen, chắc chắn sẽ khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới bật tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tới.

Giá dầu thô chốt tuần này ở mức 104,6 USD/thùng đối với dầu Brent biển Bắc, và 100 USD/thùng đối với dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao ngay.