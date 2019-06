Iraq và Liên Hợp Quốc đàm phán về việc truy tố các tù nhân IS

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi hôm qua (25/6) cho biết, chính phủ nước này đang tổ chức các cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc về khả năng sẽ truy tố đối với các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nước ngoài hiện đang bị giam giữ ở Syria.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: Alaraby.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo hàng tuần, ông Mahdi nói: “Chúng tôi sẽ không truy tố những người nước ngoài không tham gia chiến đấu ở Iraq. Chúng tôi truy tố những người nước ngoài đã chiến đấu và phạm tội ở Iraq, giống như bất kỳ quốc gia nào khác khi tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của họ. Họ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật, bất kể họ là ai và mang quốc tịch nào, nếu đó là tội phạm hình sự hoặc khủng bố”.

Tháng 12/2017, Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS, sau khi đánh bật các tay súng của IS khỏi nhiều khu vực mà nhóm Hồi giáo thánh chiến này chiếm giữ ở Iraq từ năm 2014.

Được sự hậu thuẫn của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS tại Syria, nhóm vũ trang Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bắt giữ số lượng lớn tay súng IS mang nhiều quốc tịch khác nhau. Hiện các đối tượng này đang bị giam giữ trong các trại giam ở phía đông bắc Syria./.