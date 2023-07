Iraq và Syria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Iraq, Al-Sudani đã dẫn đầu một phái đoàn trong chuyến thăm chính thức Syria, bao gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Fouad Hussein, Bộ trưởng Bộ Thương mại Atheer Salman và Trung tướng Qais Rahima, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy hoạt động chung.

Theo Văn phòng Tổng thống Syria, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi thương mại, vận tải và công nghiệp, việc phối hợp thường xuyên trong các vấn đề chính trị, bên cạnh nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, mối quan hệ của nước này với Iraq là vững chắc và mang tính lịch sử, đồng thời ca ngợi giới lãnh đạo và người dân Iraq đã sát cánh cùng Syria trong những giai đoạn khó khăn nhất. Theo Tổng thống Syria, chuyến thăm của Thủ tướng Iraq là cơ hội để xây dựng mối quan hệ thể chế và đạt được bước nhảy vọt trong hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Syria (phải) và Thủ tướng Iraq (Ảnh: al-ain)

Tổng thống Syria cho biết thêm, khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó thách thức hàng đầu là chủ nghĩa khủng bố. Syria đang nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước A-rập để giảm thiểu các thách thức toàn cầu, bên cạnh việc hợp tác với Iraq để đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm và buôn bán ma túy.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Al-Sudani cho rằng, an ninh và ổn định là những yếu tố thúc đẩy Iraq và Syria tăng cường hợp tác, đồng thời khẳng định lập trường của Baghdad ủng hộ Damascus trong việc mở rộng quyền kiểm soát đối với tất cả các vùng đất của mình. Ông Al-Sudani kêu gọi sự phối hợp nhiều hơn giữa các cơ quan an ninh hai nước, đặc biệt là ở các khu vực biên giới. Đề cập đến vấn đề an ninh nguồn nước, Thủ tướng Al-Sudani cho rằng, Iraq và Syria đang đối mặt với những thách thức về khan hiếm nước và hai nước phải hợp tác để đảm bảo chia sẻ nguồn nước công bằng.

Đáng chú ý, Iraq là một trong những quốc gia A-rập vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Syria sau năm 2011, đồng thời phản đối việc loại quốc gia láng giềng ra khỏi Liên đoàn A-rập. Syria đã chính thức trở lại Liên đoàn A-rập vào tháng 5 vừa qua, sau gần 12 năm bị đình chỉ tư cách thành viên và các quốc gia trong khu vực đang tìm cách đối thoại với Damascus để chấm dứt nạn buôn bán ma túy và hồi hương hàng triệu người tị nạn.