IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nigeria

Thứ Ba, 05:52, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (27/4) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 26/4, tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria. Chính quyền địa phương đã xác nhận, ít nhất 29 người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Một tay súng thuộc Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng cho biết, các phần tử khủng bố đã xả súng khi người dân tập trung tại một sân bóng đá ở khu vực Gombi thuộc bang Adamawa.

Khu vực Đông Bắc Nigeria là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, do IS hoặc Boko Haram thực hiện.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Nội bộ Australia mâu thuẫn về việc cho phép phụ nữ có liên hệ với IS về nước

VOV.VN - Nội bộ Australia đang mâu thuẫn gay gắt về việc cho phép những người phụ nữ và trẻ em có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về nước.

VOV.VN - Nội bộ Australia đang mâu thuẫn gay gắt về việc cho phép những người phụ nữ và trẻ em có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) về nước.

IS tuyên chiến chống chính quyền Syria

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm hai vụ tấn công nhằm vào quân nhân Syria, đồng thời kêu gọi tăng cường đánh phá chính quyền mới, chính thức tuyên chiến trong bối cảnh quốc gia này bước vào giai đoạn hậu al-Assad.

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm hai vụ tấn công nhằm vào quân nhân Syria, đồng thời kêu gọi tăng cường đánh phá chính quyền mới, chính thức tuyên chiến trong bối cảnh quốc gia này bước vào giai đoạn hậu al-Assad.

Australia từ chối cho công dân có liên hệ với IS về nước

VOV.VN - Chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ dư luận, khi đã từ chối cho phép 1 phụ nữ có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quay trở về nước trong bối cảnh phong trào bài Do Thái đang gia tăng tại nước này.

VOV.VN - Chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ dư luận, khi đã từ chối cho phép 1 phụ nữ có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quay trở về nước trong bối cảnh phong trào bài Do Thái đang gia tăng tại nước này.

