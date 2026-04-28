IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nigeria

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 26/4, tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria. Chính quyền địa phương đã xác nhận, ít nhất 29 người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Một tay súng thuộc Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng cho biết, các phần tử khủng bố đã xả súng khi người dân tập trung tại một sân bóng đá ở khu vực Gombi thuộc bang Adamawa.

Khu vực Đông Bắc Nigeria là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, do IS hoặc Boko Haram thực hiện.