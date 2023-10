Israel cảnh báo giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cảnh báo “giai đoạn tiếp theo” trong cuộc xung đột giữa nước này với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza. Sau hơn 1 tuần bùng phát, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, trong khi con số thương vong về người của cả 2 phía vẫn tiếp tục tăng lên. Nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được tiến hành nhằm thiết lập hành lang nhân đạo, cũng như tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Israel không kích Gaza. Ảnh: Getty.

Quân đội Israel khẳng định đang chuẩn bị cho một chiến dịch lâu dài ở dải Gaza. Trong suốt tuần qua, Israel đã tiến hành những đòn không kích dữ dội vào Gaza, khẳng định sẽ còn nhiều đợt tấn công hơn nữa nhằm “xóa sổ” phong trào Hồi giáo Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại đây. Khoảng 360.000 quân dự bị đã được huy động, trong khi các đoàn xe tăng đã tiến sát biên giới với dải Gaza.

Giới chức Israel hôm qua cũng yêu cầu hơn một triệu người ở Gaza sơ tán về phía Nam trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã cảnh báo việc di chuyển ồ ạt như vậy qua vùng chiến sự là cực kỳ nguy hiểm và thậm chí là bất khả thi: “Việc di chuyển hơn một triệu người qua vùng chiến sự đến một nơi không có thức ăn, nước uống hoặc chỗ ở, khi toàn bộ lãnh thổ đang bị bao vây là cực kỳ nguy hiểm và trong một số trường hợp là bất khả thi. Chúng ta cần tiếp cận nhân đạo ngay lập tức trên khắp dải Gaza để có thể cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và nước uống cho mọi người có nhu cầu. Ngay cả chiến tranh cũng có quy tắc. Luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền phải được tôn trọng và duy trì. Thường dân phải được bảo vệ và cũng không bao giờ được phép bị lợi dụng làm lá chắn sống.”

Tình hình nhân đạo và an ninh tại dải Gaza ngày một tồi tệ hơn khi các nguồn cung cấp lương thực, nước uống, nhiên liệu và vật tư y tế gần như đã cạn kiệt. Israel đã phong toả tất cả các cửa khẩu với dải Gaza, trong khi Ai Cập cũng tăng cường kiểm soát các cửa khẩu biên giới, đồng thời cho biết sẽ không cho phép người tị nạn vào lãnh thổ nước này do lo ngại an ninh. Công dân nước ngoài có thể được phép rời đi theo một thoả thuận đạt được mới đây giữa Ai Cập, Israel và Mỹ. Tuy nhiên, cho đến tối qua cửa khẩu nối giữa dải Gaza và Ai Cập vẫn chưa mở cửa cho bất kỳ ai. Hai chuyến bay viện trợ mới nhất hôm qua đã đến sân bay El Arish ở Sinai, cách biên giới Gaza 45km, trong khi 3 chuyến bay khác đã hạ cánh từ đầu tuần.

Kịch bản Israel đánh chiếm Gaza và thách thức khi xử lý Hamas VOV.VN - Israel đã tỏ rõ quyết tâm tiến quân vào Gaza nhằm loại bỏ tận gốc nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas. Nhưng việc này không đơn giản. Quân đội và tình báo Israel sẽ đối mặt với các thách thức rất phức tạp. Họ đang cân nhắc có chiếm giữ Gaza lâu dài hay không.

Nhiều nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm mở các hành lang nhân đạo vào vùng đất bị bao vây của người Palestine. Phát biểu trong chuyến công du khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ đang tìm kiếm thoả thuận về việc thiết lập các tuyến viện trợ và vùng an toàn. Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas, đồng thời lên án bạo lực chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố.

Đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuyển dự kiến tuần tới khu vực vào tuần tới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Israel - Hamas và xa hơn là thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine: "Hiện tại, xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục leo thang và có nguy lan rộng. Ngoại trưởng Vương Nghị đã kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền, có ảnh hưởng và quy mô rộng hơn do Liên Hợp Quốc dẫn đầu để xây dựng sự đồng thuận quốc tế và thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài.”

Hàng chục nghìn người tại các nước Trung Đông, châu Á, châu Âu và Mỹ tuần này đã xuống đường tuần hành, bày tỏ phản đối bạo lực, ủng hộ bảo vệ tính mạng dân thường trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Xung đột kéo dài suốt hơn 1 tuần qua giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 3 .000 người ở cả 2 phía thiệt mạng- con số thương vong chưa từng có trong nhiều thập kỷ xung đột giữa hai bên.