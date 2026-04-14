Israel muốn gì từ Lebanon trong cuộc đàm phán lịch sử tại Washington?

Thứ Ba, 19:36, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel và Lebanon dự kiến tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington vào hôm 14/4, đánh dấu cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước trong hơn 40 năm.

Phía Israel sẽ do Đại sứ tại Mỹ Yechiel Leiter dẫn đầu, gặp gỡ người đồng cấp Lebanon, bà Nada Hamadeh, tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

israel muon gi tu lebanon trong cuoc dam phan lich su tai washington hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Ảnh: AP

Ông Leiter sẽ tham gia đàm phán dựa trên hai nguyên tắc do Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu ra tuần trước: giải giáp lực lượng Hezbollah và tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Lebanon.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin Israel, khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn rất lớn. Lebanon yêu cầu một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán, trong khi Israel khẳng định các chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah sẽ tiếp tục, đồng thời cho rằng đối thoại có thể diễn ra song song với xung đột.

Dù vậy, Israel được cho là đã giảm cường độ và phạm vi các cuộc tấn công tại Lebanon dưới sức ép từ Mỹ. Trong những ngày gần đây, nước này không tiến hành không kích vào Beirut và phần lớn khu vực thung lũng Bekaa. Các nguồn tin cho biết mọi cuộc tấn công hiện phải được phê duyệt ở cấp chính trị, song Israel vẫn tiếp tục nhắm vào các mục tiêu mà họ cho là thuộc Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024, trong đó yêu cầu Hezbollah giải giáp và Israel rút quân. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện đang bị lung lay. Một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đang tìm kiếm một thỏa thuận sâu rộng hơn, với các cam kết mạnh mẽ hơn từ Lebanon về việc giải giáp Hezbollah, đồng thời mở đường cho việc nâng cấp quan hệ song phương.

Trong nội bộ chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu vẫn còn nhiều tiếng nói phản đối việc ngừng tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Một số bộ trưởng kêu gọi thiết lập vùng đệm an ninh lâu dài tại miền Nam Lebanon. Nhiều nguồn tin cũng cho biết, ông Netanyahu đã thông báo với nội các rằng việc khởi động đàm phán là nhằm đáp ứng sức ép từ phía Mỹ.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Lebanon tố Israel cài máy theo dõi và vi phạm không phận

