Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

Thứ Tư, 06:40, 08/04/2026
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Theo tuyên bố, Iran sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad từ ngày 10/4 tới, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho căng thẳng hiện nay.

iran chap nhan ngung ban voi my va israel nhung canh bao xung dot chua ket thuc hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh việc chấp nhận ngừng bắn không đồng nghĩa xung đột đã kết thúc. “Cần khẳng định rằng điều này không có nghĩa là xung đột chấm dứt. Chúng tôi vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và nếu đối phương mắc bất kỳ sai lầm nào, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng toàn diện".

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Thỏa thuận cũng có sự tham gia của Israel, khi nước này đồng ý tạm dừng các cuộc không kích trong thời gian đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran
Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn mới để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột, Israel được cho là đang tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi: vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran.

Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran

Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn mới để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột, Israel được cho là đang tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi: vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran.

Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz
Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Ukraine cho thấy biện pháp quân sự có thể làm thay đổi cục diện khi ngoại giao bế tắc. Tuy nhiên, bài học này cũng đặt ra cảnh báo lớn cho eo biển Hormuz – nơi rủi ro xung đột và hệ lụy toàn cầu còn phức tạp hơn nhiều.

Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz

Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Ukraine cho thấy biện pháp quân sự có thể làm thay đổi cục diện khi ngoại giao bế tắc. Tuy nhiên, bài học này cũng đặt ra cảnh báo lớn cho eo biển Hormuz – nơi rủi ro xung đột và hệ lụy toàn cầu còn phức tạp hơn nhiều.

Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn
Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phá hủy Iran là “ảo tưởng” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ. Tuyên bố này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 7/4.

Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn

Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phá hủy Iran là “ảo tưởng” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ. Tuyên bố này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 7/4.

