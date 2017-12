Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”

Hôm qua (22/12), Israel thông báo sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), viện dẫn lý do tổ chức này thường “công kích có hệ thống” vào nhà nước Do Thái. Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống". Ảnh: Times of Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon tuyên bố, quyết định nói trên xuất phát từ việc UNESCO đang tìm cách tách lịch sử Do Thái ra khỏi lãnh thổ của Israel. Ông cho biết lá thư chính thức xin rút khỏi UNSCO sẽ được đệ trình trước cuối năm nay và Israel sẽ rời khỏi tổ chức này vào cuối năm 2018.

Đầu năm nay Mỹ cũng tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO với những lý do tương tự. Israel từ lâu vẫn phàn nàn rằng, nước này thường bị định kiến tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, nơi mà số các nước Arab và những nước ủng hộ họ thường áp đảo Israel.

Những nghị quyết mới đây của UNESCO khiến nhiều người Israel giận dữ vì họ cho là làm mất dần mối liên kết của người Do Thái với Jerusalem và thành phố linh thiêng Hebron./.