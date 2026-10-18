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Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại miền Đông Ấn Độ

Chủ Nhật, 09:27, 18/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17/10 tại một khu vực tổ chức lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.

 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút tối 17/10 (giờ địa phương). Các báo cáo ban đầu cho biết, lượng người đến tham quan đã tăng cao vào buổi tối. Khi mưa lớn bất ngờ trút xuống, nhiều người tìm cách trú mưa, khiến mật độ đám đông tăng nhanh. Trong không gian có các lối đi hẹp, dòng người bị dồn ép, nhiều người ngã xuống và gây ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn.

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Hiện trường vụ giẫm đạp. Ảnh: ANI

Một vài nguyên nhân khác đang được cơ quan chức năng làm rõ là thông báo từ ban tổ chức. Theo lời Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari, thông tin ban đầu cho thấy một cảnh báo về khu vực lễ hội có khả năng bị sập được phát ra ngay trước khi đám đông trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, nội dung chính xác và ảnh hưởng của thông báo trong việc kích hoạt vụ giẫm đạp vẫn cần được điều tra xác minh.

Các nhân chứng cho rằng những lối đi chật hẹp, lượng người tập trung quá đông và việc kiểm soát đám đông chưa hiệu quả đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau vụ việc, chính quyền bang đã đóng cửa khu vực tổ chức lễ hội để phục vụ công tác điều tra. Thủ hiến bang Tây Bengal cho biết, ban tổ chức lễ hội và nhân viên an ninh tư nhân được thuê cho lễ hội đang bị thẩm vấn. Chính quyền bang cũng đồng thời huy động lực lượng pháp y và cứu hỏa để làm rõ nguyên nhân. Hình ảnh từ camera giám sát được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình điều tra.

Vụ việc đã gây chấn động trong bối cảnh Kolkata đang bước vào cao điểm lễ hội Durga Puja, dịp hàng triệu người tham gia các hoạt động tín ngưỡng và đến thăm những khu trưng bày, gian lễ hội được dựng tại nhiều địa điểm trong thành phố.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước những mất mát về người và thông báo hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ. Theo đó, gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận 200.000 rupee, trong khi những người bị thương được hỗ trợ 50.000 rupee. Bộ trưởng Nội vụ liên bang Amit Shah cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cho biết đã trao đổi với lãnh đạo bang về vụ việc.

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Giẫm đạp tại Ấn Độ khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại đền Ashok Dham ở bang Bihar, Ấn Độ sáng 17/8, khi hàng nghìn tín đồ đạo Hindu làm lễ dâng nước thánh lên thần Shiva tại ngôi đền trong tháng linh thiêng Shravan.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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