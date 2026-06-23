Giẫm đạp chết người khi theo dõi trận đấu tại World Cup 2026

Theo hãng thông tấn Reuters, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại thành phố Amman, Jordan khi CĐV tập trung theo dõi trận đấu giữa Jordan và Algeria ở World Cup 2026. Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Được biết, vụ tai nạn thương tâm này xảy ra tại quảng trường Hashemite ở thành phố Jordan. Rất đông CĐV đã tập trung về đây để theo dõi trận Jordan thua ngược Algeria 1-2 qua màn hình lớn.

Ảnh minh hoạ: Một địa điểm xem bóng đá tại Jordan. (Nguồn: Reuters)

Việc các CĐV tập trung đông đảo tại các địa điểm công cộng để theo dõi đội nhà thi đấu là hoạt động phổ biến tại Jordan khi đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Jordan giành quyền góp mặt tại World Cup.

Đáng tiếc, Jordan đã sớm dừng bước sau khi liên tiếp thua Áo và Algeria với cùng tỷ số 1-2 tại bảng J. Đây cũng là đội bóng châu Á đầu tiên bị loại tại World Cup 2026.

Ở lượt trận cuối, Jordan sẽ gặp Argentina vào lúc 9h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.