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Ít nhất 37 người chết do hít phải khí độc ở Nigeria

Thứ Sáu, 23:59, 04/09/2026
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VOV.VN - Ít nhất 37 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể vừa xảy ra tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và không ít lần ghi nhận những vụ tử vong nghiêm trọng vì nguyên nhân bất thường.

Thông báo do Trung tâm Bảo vệ Thanh niên và Môi trường Nigeria công bố sáng 4/9 cho biết, thảm kịch xảy ra đêm 3/9, khi hàng chục người tìm cách lấy trộm dầu ở khu vực cầu cảng Okrika, bang Rivers, phía Nam Nigeria.

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Một nhà máy lọc dầu ở Nigeria (Ảnh minh họa: Dangote)

Các nạn nhân được cho là đã hít phải khí độc từ một đường ống dẫn dầu áp suất cao. Ngoài 37 người được xác định đã thiệt mạng, khoảng 10 người khác mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong.

Vụ việc đang được cảnh sát Nigeria điều tra, làm rõ.    

Đồng bằng sông Niger ở phía Nam, là trung tâm khai thác dầu mỏ của Nigeria. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng lấy trộm dầu và khai thác trái phép tài nguyên. Những năm qua, Chính phủ Nigeria đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình hình, song chưa mang lại hiệu quả.

Bá Thi/VOV-Cairo
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