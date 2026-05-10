Ít nhất 69 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở CHDC Congo

Cuộc tấn công xảy ra tại tỉnh Ituri, ở khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, do nhóm phiến quân Codeco thực hiện. Cuộc tấn công xảy ra vào cuối tháng 4/2026, tuy nhiên do tình hình an ninh bất ổn đã khiến việc tìm kiếm thi thể bị trì hoãn trong nhiều ngày.

Hiện trường cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cũng trong hôm qua, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đưa ra cảnh báo về “làn sóng” tấn công chết người nhằm vào dân thường ở miền Đông nước này. MONUSCO cho biết hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong những ngày gần đây tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, nhưng không nêu chi tiết các vụ việc.

Miền Đông giàu khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị tàn phá trong ba thập kỷ bởi xung đột liên quan đến nhiều nhóm khủng bố, phiến quân và dân quân có vũ trang.