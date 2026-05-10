  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ít nhất 69 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở CHDC Congo

Chủ Nhật, 06:17, 10/05/2026
VOV.VN - Các nguồn tin an ninh và địa phương hôm qua (9/5) cho biết, ít nhất 69 người thiệt mạng tại Đông Bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo - khu vực bất ổn với nhiều nhóm vũ trang hoạt động.

Cuộc tấn công xảy ra tại tỉnh Ituri, ở khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, do nhóm phiến quân Codeco thực hiện. Cuộc tấn công xảy ra vào cuối tháng 4/2026, tuy nhiên do tình hình an ninh bất ổn đã khiến việc tìm kiếm thi thể bị trì hoãn trong nhiều ngày.

Hiện trường cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cũng trong hôm qua, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đưa ra cảnh báo về “làn sóng” tấn công chết người nhằm vào dân thường ở miền Đông nước này. MONUSCO cho biết hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong những ngày gần đây tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, nhưng không nêu chi tiết các vụ việc.

Miền Đông giàu khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị tàn phá trong ba thập kỷ bởi xung đột liên quan đến nhiều nhóm khủng bố, phiến quân và dân quân có vũ trang.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Congo: Sập hầm khai thác khiến 21 người thương vong
Congo: Sập hầm khai thác khiến 21 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 12 người khác bị thương trong một vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng xảy ra tại khi vực mỏ Rubaya, phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm qua 27/3.

Hơn 20 người chết trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Congo
Hơn 20 người chết trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Congo

VOV.VN - Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo – quốc gia Trung Phi đang đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn nghiêm trọng.

Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo
Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo

VOV.VN - Hơn 200 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập khoáng sản xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo hồi giữa tuần này.

