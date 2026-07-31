Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Antonio Tajani cho biết ông ủng hộ việc đóng cửa khu vực đi lại tự do với Tây Ban Nha, lập luận rằng, nhập cư bất hợp pháp và không kiểm soát gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia và an ninh khu vực EU.

Người di cư Marốc bơi tới Ceuta. Ảnh: AP.

Theo ông Tajani, những hình ảnh từ Ceuta cho thấy quyết định của chính phủ Tây Ban Nha về việc cấp quốc tịch Tây Ban Nha - cũng là quốc tịch châu Âu - cho hơn 500.000 người di cư bất hợp pháp là hoàn toàn sai lầm và khuyến khích nạn buôn người.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã lặp lại lời của Bộ trưởng Tajani nói rằng, Italy sẵn sàng thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ biên giới của nước này, bao gồm cả việc đình chỉ khu vực Schengen với Tây Ban Nha.

Động thái của lãnh đạo Italy diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Ceuta, biên giới giữa Tây Ban Nha và Marốc leo thang sau khi số lượng người di cư tìm cách đến vùng lãnh thổ nhỏ bé này của Tây Ban Nha, chủ yếu bằng đường biển tăng đột biến và gây ra tình trạng hỗ loạn khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Tình hình hỗn loạn đã gây ra những ảnh hưởng dây chuyền ở Italy, một điểm đến quan trọng khác của người di cư.