Tham dự có trưởng, phó trưởng đoàn, phu nhân và đại biểu Cảnh sát 10 nước ASEAN, các đối tác đối thoại (Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ…) và nước quan sát viên mới là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào cho biết, tình hình khu vực và trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề an ninh, trật tự. Diễn biến của tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phức tạp với nhiều loại hình tinh vi và manh động hơn như sử dụng công nghệ cao, hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội. Hoạt động của loại tội phạm này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị, an ninh phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân cả trực tiếp và gián tiếp.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Vilay Lakhamphong khẳng định: "Hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lực lượng cảnh sát ASEAN, các nước đối tác đối thoại và nước quan sát viên. Đây là dịp để các bên cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến, đề ra chiến lược ngăn chặn và đấu tranh phong chống tội phạm xuyên quốc gia; đồng kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau một cách có hiệu quả nhất".

Lễ Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN lần thứ 41

Đại tướng Vilay Lakhamphong đề nghị các tư lệnh, trưởng đoàn và toàn thể hội nghị trong thảo luận hướng tới những mục tiêu: Tiếp tục tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cùng hợp tác, tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược giải quyết tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hỗ trợ trong công tác chuyên môn vì ASEAN hòa bình, hữu nghị và hợp tác; tăng cường chia sẻ thông tin về tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ song phương và đa phương...

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất dưới sự đồng chủ trì của nước chủ nhà và Trưởng đoàn Campuchia

Dự kiến, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN lần thứ 41 sẽ diễn ra trong 3 ngày, với hai phiên họp toàn thể và nhiều cuộc họp nhóm, trong đó, những vấn đề chính được thảo luận gồm: Hợp tác trong phòng, chống tội phạm ma túy; khủng bố; buôn bán vũ khí; mua bán người; cướp biển; tội phạm tài chính; tội phạm ngân hàng; tội phạm công nghệ cao…

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Sau lễ khai mạc, diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ nhất dưới sự đồng chủ trì của nước chủ nhà và Trưởng đoàn Campuchia. Đoàn Việt Nam do Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm trưởng đoàn.