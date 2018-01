Khám phá bí ẩn bộ sưu tập cổ vật của trùm phát xít Hitler

Chiếc xe đua Auto Union D-Type được sản xuất theo yêu cầu của Hitler nhằm phô trương sức mạnh và tinh hoa của ngành công nghiệp Đức. Phần lớn các xe khác đã bị phá huỷ sau khi chiến tranh kết thúc, riêng chiếc xe này "sống sót" do được mang về Liên Xô để nghiên cứu. Xe có giá 15 triệu USD. Chiếc Mercedes-Benz 770K được sản xuất trong khoảng từ năm 1930 đến 1943. Chiếc xe này từng được Hitler sử dụng trong các sự kiện chính trị quan trọng. Xe có giá từ 10 triệu đến 15 triệu USD. Tại chiếc bàn làm việc này, Hitler đã ký kết nhiều tài liệu quan trọng. Một trong số đó là Hiệp định Munich, do Đức Quốc xã, Italy, Pháp và Anh ký kết vào năm 1938. Bàn làm việc này từng thuộc về một luật sư ở Houston, Mỹ và sau đó người này đã tặng nó cho một nhà bán đầu giá. Chiếc bàn có giá 1 triệu USD. Chiếc xe Fiat Torpedo, sản xuất năm 1939, đã đưa Hitler, nhà lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu Benito Mussolini và tướng Francisco Franco đi ngắm cảnh dọc thành phố Rome trong chuyến thăm Italy. Xe có giá 377.000 USD. Một trong số 13 bức tranh do Hitler vẽ thời trẻ từ năm 1908 đến năm 1914, được bán năm 2009 với giá cao kỷ lục. Hitler đã từ bỏ con đường nghệ thuật của mình sau khi Viện hàn lâm Nghệ thuật Mỹ hai lần không công nhận giá trị các tác phẩm của ông, lần lượt vào năm 1907 và năm 1908. Tranh có giá 143.000 USD. Ấn bản in lại cuốn tự truyện 'Mein Kampf' của nhà độc tài Adolf Hitler thời Thế Chiến 2 và là một trong số ít những bản sao có chữ ký của tác giả. Tác phẩm có giá 48.000 USD. Hitler có lẽ sử dụng quả cầu địa lý này khá thường xuyên để phục vụ cho các kế hoạch xâm lăng của mình. Sau Thế chiến II, một người lính Mỹ tên James Barsamian đã tìm thấy đồ vật này trong văn phòng của Hitler, nhưng chỉ công bố trước công chúng khi ông quyết định bán đấu giá vào năm 2007. Quả cầu có giá 15.000 đến 20.000 USD. Chiếc thìa này đã được Hitler và người tình Eva Braun của ông sử dụng khi ở tại một khu nghỉ dưỡng. Chiếc thìa có giá 16.180 USD. Đây là một trong những bộ cốc được yêu thích nhất trong quân đội thời đó. Hitler thường sử dụng những chiếc cốc này khi ở lại nơi làm việc muộn. Mỗi chiếc cốc thủy tinh được khắc bằng tên viết tắt của Hitler, biểu tượng Swastika của Đức Quốc xã và hình con đại bàng. Chai rượu sâm panh nổi tiếng thương hiệu Moët & Chandon, được lấy từ dinh thự cá nhân của Hitler tại Munich. Chai rượu sâm panh có giá 2.271 USD.

