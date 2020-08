Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục dẫn trước Trump 10 điểm

Theo cuộc khảo sát của Đại học Monmouth, 51% cử tri được hỏi ủng hộ ông Biden trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 41%. Cách biệt giữa 2 ứng viên đã thu hẹp lại một chút khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm 1 điểm và tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng 2 điểm.

Cuộc khảo sát mới này được công bố không lâu trước khi ông Biden thông báo chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm liên danh tranh cử.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP

Cuộc khảo sát của Monmouth cũng cho thấy 4% cử tri tham gia trả lời vẫn chưa quyết định về ứng viên mà họ ủng hộ trong khi 2% người được hỏi ủng hộ ứng viên đảng Tự do Jo Jorgensen và 1% ủng hộ ứng viên đảng Xanh Howie Hawkins.

Dù vậy, ông Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump đáng kể trong cuộc khảo sát toàn quốc tháng này. Đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội trực tuyến vào tuần tới trong khi đảng Cộng hòa có kế hoạch tổ chức vào 1 tuần sau đó. Theo truyền thống, các ứng viên tranh cử Tổng thống sẽ chứng kiến tỷ lệ ủng hộ gia tăng trong các cuộc khảo sát sau đại hội đề cử ứng viên của từng đảng song vẫn chưa rõ liệu các sự kiện trực tuyến năm nay có tạo nên xu hướng tương tự hay không.

Ngoài ra, có một số dấu hiệu cho thấy tương quan giữa 2 ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng không có nhiều thay đổi khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden dường như tăng lên phần lớn là nhờ sự không hài lòng của cử tri với khả năng phản ứng trước đại dịch Covid-19 của Tổng thống Trump.

Một nửa số cử tri được hỏi vẫn nói rằng họ "không có khả năng nào" sẽ ủng hộ ông Trump, con số không có nhiều thay đổi so với tháng 6, so với 40% những người tham gia khảo sát có quan điểm tương tự về ông Biden. Ông Biden cũng dẫn trước ông Trump ở tỷ lệ cử tri chắc chắn sẽ bỏ phiếu với 39% so với 35%, khá sát với tỷ lệ hồi cuối tháng 6.

Số người tham gia khảo sát không muốn ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm kể từ tháng 6 trong khi với ông Trump, con số này đã giảm 1 điểm. Dù số người có quan điểm tích cực với Tổng thống Trump đã tăng 2 điểm lên 40% nhưng con số này vẫn cách biệt đáng kể so với tỷ lệ 54% người được hỏi không ủng hộ ông.

Cuộc khảo sát của Đại học Monmouth được thực hiện qua điện thoại từ ngày 6 - 10/8 với 868 người tham gia và sai số là 3,5 điểm./.