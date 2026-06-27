Không quân Trung Quốc và Nga tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 11

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đây là lần thứ 11 hai bên tổ chức hoạt động tuần tra chiến lược chung trên không, nhằm thể hiện năng lực phối hợp cũng như quyết tâm chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

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Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết, hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga, bao gồm máy bay ném bom và tiêm kích, đã có thời điểm đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này. Phía Hàn Quốc nhận định, đây là một phần lực lượng tham gia hoạt động tuần tra chung của hai nước.

Đây cũng là lần thứ hai máy bay quân sự Trung - Nga đi vào ADIZ của Hàn Quốc kể từ tháng 12/2025. Trước đó, ngày 9/12/2025, hai bên đã tiến hành đợt tuần tra chiến lược chung lần thứ 10 tại biển Hoa Đông và khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Khi đó, 9 máy bay quân sự Trung - Nga đã đi vào các khu vực ADIZ phía Đông và phía Nam của Hàn Quốc trước khi rời đi.