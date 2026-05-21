4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên hợp quốc, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu.

Tuyên bố nêu rõ, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, làn sóng phi thực dân hóa và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh đã làm gia tăng số lượng quốc gia có chủ quyền. Sự nổi lên của các nước ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức khu vực đã làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị toàn cầu. Mức độ kết nối toàn cầu đạt quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt, tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực áp đặt lợi ích theo tư duy thuộc địa của một số quốc gia đã “hoàn toàn thất bại”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tuyên bố cũng chỉ ra những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa hòa bình và phát triển toàn cầu. Theo đó, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền, các biện pháp cưỡng chế đơn phương, đối đầu phe phái và chủ nghĩa thực dân mới. Luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế liên tục bị vi phạm. Nhiều cơ chế quản trị toàn cầu gặp khó khăn trong việc phối hợp hành động giữa các quốc gia và hòa giải tranh chấp. Tuyên bố cảnh báo về nguy cơ cộng đồng quốc tế bị phân mảnh và quay trở lại “luật rừng”.

Trước bối cảnh đó, hai bên đề xuất bốn nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới.

Thứ nhất, kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế.

Thứ hai, duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác; hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ ba, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển.

Thứ tư, kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.

Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung - Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.