中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

Thứ Năm, 08:55, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên hợp quốc, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu.

Tuyên bố nêu rõ, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, làn sóng phi thực dân hóa và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh đã làm gia tăng số lượng quốc gia có chủ quyền. Sự nổi lên của các nước ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức khu vực đã làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị toàn cầu. Mức độ kết nối toàn cầu đạt quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt, tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực áp đặt lợi ích theo tư duy thuộc địa của một số quốc gia đã “hoàn toàn thất bại”.

4 nguyen tac lon trong tuyen bo chung trung quoc-nga hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tuyên bố cũng chỉ ra những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa hòa bình và phát triển toàn cầu. Theo đó, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền, các biện pháp cưỡng chế đơn phương, đối đầu phe phái và chủ nghĩa thực dân mới. Luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế liên tục bị vi phạm. Nhiều cơ chế quản trị toàn cầu gặp khó khăn trong việc phối hợp hành động giữa các quốc gia và hòa giải tranh chấp. Tuyên bố cảnh báo về nguy cơ cộng đồng quốc tế bị phân mảnh và quay trở lại “luật rừng”.

Trước bối cảnh đó, hai bên đề xuất bốn nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới.

Thứ nhất, kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế.

Thứ hai, duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác; hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ ba, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển.

Thứ tư, kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.

Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung - Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.

AP26140350049359.jpg

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/5: Trung Quốc-Nga thúc đẩy chiến lược “lưng tựa lưng”

VOV.VN - Sáng 20/5, trong bầu không khí thân thiện và tin cậy truyền thống tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc hội đàm thượng đỉnh lịch sử, chính thức quyết định gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa hai nước.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: trung quốc nga putin thăm trung quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ký hàng chục văn kiện hợp tác
Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ký hàng chục văn kiện hợp tác

VOV.VN - Kết thúc chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc khẳng định quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất lịch sử, đồng thời ký khoảng 40 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, giáo dục và phối hợp quốc tế.

Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ký hàng chục văn kiện hợp tác

Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ký hàng chục văn kiện hợp tác

VOV.VN - Kết thúc chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc khẳng định quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất lịch sử, đồng thời ký khoảng 40 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, giáo dục và phối hợp quốc tế.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương
Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”
Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia
Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh
Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 20/5 để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc gặp thân mật bên tách trà giữa hai nhà lãnh đạo được xem là những “người bạn cũ”.

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 20/5 để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc gặp thân mật bên tách trà giữa hai nhà lãnh đạo được xem là những “người bạn cũ”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ