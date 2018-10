Khung cảnh tan hoang sau bão Michael nhìn từ trên cao

Công tác thống kê thiệt hại do cơn bão Michael gây ra hiện đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: Nhiều ngôi nhà ở Panama, Florida bị phá hủy sau cơn bão Michael. Bức ảnh chụp từ trên trực thăng UH-60 Black Hawk của Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ. Đống đổ nát của vài ngôi nhà bị sập chắn ngang qua đường. Sau cơn bão Michael, nhiều ngôi nhà trở nên tan hoang. Cây cối đổ rạp trên các ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà ở bờ biển Tây Bắc Florida thậm chí còn bị bão cuốn bay, chỉ còn trơ phần nền. Theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, sức tàn phá của cơn bão Michael là dấu hiệu của sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các cơn bão. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cơn bão hiện nay mạnh hơn với lượng mưa nhiều hơn. Ảnh: Một con tàu bị phá hủy ở Bờ biển Mexico, bang Florida. Vài con tàu nghiêng ngả bên bờ biển sau cơn bão. Cảnh tan hoang ở một khu dân cư sau khi cơn bão Michael quét qua. Những ngôi nhà ven bờ biển bị bão cuốn trôi, trong khi một số ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng. Khu cư dân ven biển bị tàn phá do bão Michael. Ngôi nhà này không bị sập nhưng cũng bị hư hỏng khá nặng. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy, những ngôi nhà này đều bị hư hỏng sau cơn bão Michael. Bão Michael gây thiệt hại nghiêm trọng tại Florida cùng một loạt các bang miền Đông nước Mỹ. Những con tàu nằm dưới đống đổ nát của một công trình bị phá hủy sau bão. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy và ngập trong nước. Một phần đoạn đường gần thành phố Panama, Florida bị hư hỏng sau bão Michael. Trên Twiter, Tổng thống Donald Trump bày tỏ thông cảm với những người bị ảnh hưởng bởi bão đồng thời thông báo ông sẽ đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng vào đầu tuần tới. Ảnh: Khung cảnh ở một khu vực ven biển Florida sau bão. Vài con tàu lẫn trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập ở Bờ biển Mexico, Florida. Phần mái của một nhà kho chứa tàu bị sập sau cơn bão Michael. Một khu dân cư tan hoang sau bão. Đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập chắn ngang đường, càn trở giao thông. Cả một vùng rộng bị tàn phá bởi bão Michael. Một con tàu bị lật ở gần Apalachicola, Florida sau cơn bão Michael. Các ngôi nhà bị "biến dạng" sau bão Michael. Những ngôi nhà gần Apalachicola bị tàn phá do bão Michael. Khung cảnh nhìn từ trên cao ở khu vực này tan hoang như một bãi rác lớn. Khu dân cư ven bờ biển Mexico, Florida bị tàn phá nặng nề./.

