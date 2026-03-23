Khủng hoảng năng lượng lan khắp châu Âu, nhiều nước buộc áp giá trần khẩn cấp

Thứ Hai, 05:51, 23/03/2026
VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu, gây ra hiệu ứng domino đối với chi phí nhiên liệu và năng lượng ở châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu đang lên các phương án như cắt giảm thuế, áp giá trần để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên toàn khu vực.

Truyền thông châu Âu thông tin về những lo ngại của người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng đột biến trong những ngày qua, song song với đó là sự gia tăng của hóa đơn tiền điện và tiền gas, khiến nhiều quốc gia buộc phải công bố các biện pháp nhằm giảm bớt sự gia tăng giá chóng mặt trong những tuần gần đây.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu Brent từ khoảng 60 euro lên hơn 100 euro/thùng chỉ trong vài ngày. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng 60% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

khung hoang nang luong lan khap chau Au, nhieu nuoc buoc ap gia tran khan cap hinh anh 1
Ảnh minh họa theo Euronews

Giá xăng và dầu diesel tại các trạm xăng ở châu Âu đã tăng mạnh, thậm chí có nơi giá vượt quá 2 euro/lít. Trước tình trạng giá cả tăng cao như vậy, chính phủ một số nước đã bắt đầu triển khai các biện pháp để giảm thiểu gánh nặng chi phí cho người dân.

Chính phủ Ba Lan hiện vẫn chưa công bố bất kỳ biện pháp cắt giảm thuế, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Năng lượng Ba Lan cảnh báo có thể phải có biện pháp phù hợp trong thời gian tới để giải quyết nếu giá năng lượng tăng đột biến và có thể gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường và nhà đầu tư.

Áo, quốc gia ghi nhận giá nhiên liệu tăng khoảng 13%, đã buộc phải có các biện pháp tạm thời để điều tiết giá cả. Nước này chỉ cho phép các nhà điều hành tăng giá nhiên liệu ba lần một tuần, trong khi việc giảm giá có thể được áp dụng bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Hungary đã lựa chọn áp dụng mức giá trần tuyệt đối. Thủ tướng Viktor Orbán đã ấn định mức giá tối đa khoảng 1,54 euro cho xăng 95 và 1,59 euro cho dầu diesel, mặc dù biện pháp này chỉ áp dụng cho các phương tiện có biển số Hungary, nhằm ngăn chặn các tài xế từ các quốc gia láng giềng sang đổ nhiên liệu.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét kích hoạt các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp xảy ra khủng hoảng giá cả nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp này phải có mục tiêu cụ thể, giới hạn thời gian và không được cản trở quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Trước đó, ngày 21/3, Ủy viên năng lượng EU đã ra yêu cầu cho các quốc gia thành viên giảm mục tiêu lấp đầy các kho chứa khí đốt xuống còn 80% công suất, thấp hơn 10 % so với mục tiêu chính thức của EU để giải quyết tạm thời tình trạng khó khăn về nguồn cung năng lượng trước mắt.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: giá dầu tăng xung đột Trung Đông eo Hormuz giá xăng châu Âu
Tin liên quan

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz
Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

VOV.VN - Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Mắc kẹt giữa 2 cuộc chiến, EU loay hoay tìm đồng thuận
Mắc kẹt giữa 2 cuộc chiến, EU loay hoay tìm đồng thuận

VOV.VN - Sau hơn 12 giờ thảo luận căng thẳng, Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (19/3) đã khép lại, mà không đưa ra được nhiều quyết định cụ thể.

Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới
Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay (19/3), nhằm buộc nước này dỡ bỏ việc phong tỏa khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine.

