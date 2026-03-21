Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

Bahrain trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực công khai bày tỏ sẵn sàng giúp đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng Hormuz.

“Vương quốc Bahrain đã tham gia tuyên bố chung…liên quan đến eo biển Hormuz”, hãng thông tấn nhà nước Bahrain (BNA) đưa tin. “Tuyên bố lưu ý rằng các quốc gia đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran vào các tàu thương mại không vũ trang ở trong Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm các cơ sở dầu khí, và việc lực lượng Iran đóng cửa eo biển Hormuz một cách hiệu quả”.

Hôm 19/3, một số quốc gia chủ yếu là châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại ở Vịnh và việc đóng cửa eo biển Hormuz - điều đã làm tắc nghẽn khoảng 20% ​​nguồn cung dầu của thế giới và khiến giá dầu tăng mạnh.

Các quốc gia này cho biết thêm rằng họ sẵn sàng đóng góp vào “những nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển”.