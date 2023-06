Kiev từ chối đề nghị phương Tây đưa quân vào lãnh thổ Ukraine

"Sẽ không đưa quân đội nước ngoài vào lãnh thổ của chúng tôi cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Chúng tôi không yêu cầu điều đó. Chúng tôi nói rằng: Hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí", Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 8/6 khi bình luận về những nhận định của ông Rasmussen.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thư ký NATO cho biết, một kịch bản can thiệp có thể thành sự thật nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu không thể đưa ra các đảm bảo an ninh chính thức cho Ukraine trong Hội nghị Thượng đỉnh ở Vilnius, Litva vào tháng tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã đe dọa không tham gia sự kiện này trừ khi Ukraine được trao cho lộ trình rõ ràng về việc gia nhập NATO.

Ông Kuleba đã thể hiện sự chắc chắn rằng Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, khẳng định Kiev sau đó sẽ triển khai các đơn vị quân sự tới các nước đồng minh để bảo vệ họ. Mong muốn gia nhập NATO đã được đưa vào Hiến pháp của Ukraine.

Nga cáo buộc các nước NATO đang tạo điều kiện cho Ukraine tuyển lính đánh thuê và cho rằng quân nhân từ các nước hỗ trợ thậm chí có thể đang vận hành một số hệ thống vũ khí được chuyển cho quốc gia này.

Trước đó, Mỹ xác nhận có một nhóm quân nhân nhỏ trong lãnh thổ Ukraine, song khẳng định vai trò của họ là giám sát sự hỗ trợ quân sự được cung cấp cho Kiev.

NATO nói chung và các thành viên nói riêng vẫn khẳng định họ không phải là một phần của cuộc xung đột, trái với những đánh giá mà Moscow đưa ra./.