Kinh tế Anh có thể suy thoái nặng nhất trong 3 thế kỷ do dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 tiếp tục có những tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ của dân chúng cũng như tăng trưởng kinh tế của nước Anh, khi nước này có thêm 778 nạn nhân thiệt mạng đồng thời các dự báo kinh tế cho thấy nước Anh có thể rơi vào đợt suy thoái lớn nhất trong vòng 3 thế kỷ.

Anh đang đứng trước nguy cơ trở thành địa điểm tiếp theo ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19. Ảnh Reuters.

Trong ngày 14/4, nước Anh ghi nhận thêm 778 nạn nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong vòng 24h, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 12.107 người. Số ca nhiễm chính thức thông qua xét nghiệm cũng đã lên tới gần 94.000 người.



Đây tiếp tục là ngày mà số nạn nhân tử vong vì Covid-19 tại Anh cao nhất trong số các nước châu Âu. Điều đáng ngại, là theo báo cáo do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) đưa ra trong ngày 14/4, số nạn nhân thực tế cao hơn khoảng 15% so với con số do Cơ quan Y tế quốc gia Anh công bố.

Các thông tin này khiến nhiều người lo ngại rằng nước Anh có thể trở thành quốc gia châu Âu chịu tổn thất nặng nhất vì dịch Covid-19, vượt qua cả các nước như Italy, Tây Ban Nha hay Pháp. Tuần trước, một trường Đại học tại bang Washington (Mỹ) cũng công bố một mô hình dự báo cho thấy, số nạn nhân vì Covid-19 tại Anh có thể lên tới 66.000 người, cao nhất châu Âu.

Bên cạnh các tổn thất nhân mạng, đại dịch Covid-19 cũng đang và sẽ gây ra tổn thất kinh tế lớn cho nước Anh. Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật về Covid-19 chiều 14/4, Bộ trưởng Tài chính Anh, Rishi Sunak thừa nhận: “Đây là thời gian khó khăn và trước mắt sẽ còn có nhiều khó khăn hơn nữa. Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi không thể bảo vệ tất cả các doanh nghiệp và tất cả các hộ gia đình nhưng điểm thứ hai tôi muốn nhắc ở đây, đó là chúng tôi sẽ không chỉ đứng đó nhìn và để mặc mọi thứ xảy ra”.

Trong ngày 14/4, Văn phòng trách nhiệm Ngân sách (OBR) Anh đưa ra dự báo cho thấy, trong quý 2/2020, tăng trưởng kinh tế Anh sẽ sụt giảm đến 35% do hầu hết các hoạt động kinh tế đều bị tê liệt do lệnh phong toả. Tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi, lên mức 10%.

Trong kịch bản tệ nhất, dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 của Anh có thể sụt giảm tới 13%, mức giảm nghiêm trọng nhất với nước này trong vòng 300 năm qua. Thâm hụt ngân sách cũng có thể sẽ ở mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới 2.

Tuy nhiên, trong dự báo đưa ra cách đây vài ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF nhận định, thiệt hại kinh tế của Anh trong năm 2020 chỉ tương đương các nước châu Âu khác, tức giảm khoảng 6,5% GDP trong năm 2020 và sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 4% GDP trong năm 2021.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Văn phòng Thủ tướng Anh tối ngày 14/4 cho biết ông Boris Johnson vẫn đang tiếp tục hồi phục tốt và sẽ chỉ trở lại làm việc khi được các bác sỹ cho phép./.