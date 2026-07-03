Kuwait khôi phục gần 70% sản lượng khai thác dầu

Theo các nguồn tin khu vực, đến thời điểm này, Kuwait đã khôi phục sản lượng khai thác dầu về mức 1,65 triệu thùng/ngày, tăng mạnh từ mức 580.000 thùng/ngày hồi tháng 5. Tháng 5 là giai đoạn Mỹ và Iran triển khai lệnh ngừng bắn tạm thời nhưng chưa đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh.

Nhà máy lọc dầu Shuaiba ở cách thủ đô Kuwait City của Kuwait 30km về phía nam. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

So với sản lượng khai thác giai đoạn trước chiến tranh là 2,5 triệu thùng/ngày, sản lượng đã phục hồi của Kuwait mới đạt 66%. Tuy nhiên, mức khôi phục này vẫn được đánh giá là rất tích cực, xét trong bối cảnh Kuwait là quốc gia bị tác động nặng nề nhất khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra. Theo các báo cáo đáng tin cậy, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026 nhằm đáp trả chiến sự quân sự của Mỹ và Israel, đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu thô vốn chiếm 90% ngân sách của Kuwait, rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Bên cạnh Kuwait, các quốc gia vùng Vịnh khác như Saudi Arabia, Iraq...cũng đang tích cực khôi phục sản lượng khai thác dầu, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, thỏa thuận sơ bộ được triển khai và eo biển Hormuz từng bước được mở trở lại.