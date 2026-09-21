Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên đưa ra những phát biểu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyến thị sát một số doanh nghiệp quốc phòng từ 16-18/9, cùng với các quan chức cấp cao và người em gái có tầm ảnh hưởng là bà Kim Yo Jong.

Các cỗ pháo Triều Tiên khai hỏa đồng loạt. Ảnh: KCNA.

Các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông đến thăm những cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các hệ thống pháo, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) cỡ nòng 600 mm quy mô lớn. Được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên gọi KN-25, hệ thống này có hình dáng tương tự như HIMARS của Mỹ nhưng đã phát triển vượt xa một hệ thống MLRS thông thường, thực tế hoạt động như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

“Pháo binh của chúng ta cần sở hữu năng lực tấn công tập trung, có sức công phá lớn, ồ ạt và đa năng nhất, đồng thời thực hiện một cách có trách nhiệm hai nhiệm vụ là răn đe và tác chiến”, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu, theo tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Ông Kim cũng kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong “các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ”, cũng như cải thiện lớp giáp và mức độ tự động hóa của các loại pháo, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông còn chỉ đạo các nhà máy sản xuất đẩy mạnh sản lượng và cải thiện “điều kiện cũng như môi trường sản xuất”.

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc? VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã “bày tỏ sự hài lòng lớn” khi thấy hầu hết các nhà máy đều đang đạt được các mục tiêu sản xuất nhằm hiện thực hóa “những kế hoạch to lớn” do Quân ủy Trung ương Đảng - cơ quan hoạch định và chỉ đạo quân sự cao nhất của đất nước này - đề ra.

Trước khi gia nhập “câu lạc bộ hạt nhân” vào giữa thập niên 2000, Triều Tiên dựa vào kho pháo khổng lồ để răn đe, do thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của pháo binh thông thường. Bình Nhưỡng gần đây đã nỗ lực hiện đại hóa và mở rộng kho pháo của mình, trong đó một số hệ thống tên lửa trong kho vũ khí cũng có thể đóng vai trò kép là phương tiện mang đầu đạn hạt nhân.