Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

Triều Tiên đã thử nghiệm một tên lửa hành trình chiến lược và các hệ thống vũ khí chống hạm và phòng không trên tàu khu trục hải quân mới nhất của nước này, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 5/7. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã thị sát vụ phóng và đánh giá các hệ thống chiến đấu của tàu.

Khu trục hạm mới nhất của Triều Tiên, Kang Kon, phóng tên lửa. Ảnh: KCNA.

Được tiến hành vào ngày 3/7 trên tàu chiến Kang Kon mới đóng, trọng tải 5.000 tấn, các cuộc thử nghiệm được cho là đã đánh giá năng lực xử lý thông tin và phát hiện mục tiêu của tàu, hệ thống hỏa lực tích hợp, pháo hải quân, pháo tự động và thiết bị tác chiến điện tử như một phần của đánh giá khả năng tác chiến của tàu.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un ca ngợi độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu của các hệ thống vũ khí trên chiến hạm này.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức Triều Tiên từ trên bờ biển thị sát cuộc thử vũ khí của chiến hạm. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý rằng những tiến bộ gần đây trong phát triển vũ khí trong nước đã chứng minh tiềm năng của các hệ thống chiến đấu hải quân của đất nước trong tăng cường mức độ sẵn sàng cho các hoạt động chiến lược.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, ông Kim Jong Un kêu gọi tiếp tục mở rộng khả năng răn đe và năng lực chiến đấu của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo ra lệnh cho các quan chức hoàn thành chương trình thử nghiệm khu trục hạm và đưa tàu vào biên chế hải quân trong vòng hai tháng.

Quỹ đạo tên lửa hành trình khi rời tàu. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, ông Kim đã triệu tập một cuộc họp tham vấn vào cuối ngày về sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu trong nước.

Vào tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa vào biên chế tàu khu trục Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn và công bố kế hoạch triển khai tàu Kang Kon, một tàu cùng lớp, như một phần của chương trình hiện đại hóa hải quân rộng lớn hơn của Triều Tiên.

Ông cũng tiết lộ kế hoạch tiếp tục chương trình tàu khu trục hiện tại bằng một lớp chiến hạm mặt nước chiến lược mới nặng tới 10.000 tấn.

Ảnh: KCNA.

Chiến hạm Kang Kon phóng nhiều tên lửa. Ảnh: KCNA.

Cận cảnh tên lửa hành trình Triều Tiên đang bay. Ảnh: KCNA.

Tàu khu trục Kang Kon nhả đạn xuống mặt nước. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong Un tỏ ra hài lòng về vụ thử vũ khí tàu chiến. Ảnh: KCNA.