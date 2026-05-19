中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lật thuyền chở khách du lịch trên hồ Baikal làm 5 người thiệt mạng

Thứ Ba, 20:41, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết một vụ tai nạn lật thuyền nghiêm trọng đã xảy ra trên hồ Baikal, thuộc địa phận làng Turka, huyện Baikalsky, Cộng hòa Buryatia, khiến 5 người tử vong.

Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan chức năng, chiếc thuyền khí (airboat) gặp nạn khi đang chở theo một đoàn khách gồm 18 người tham gia chuyến tham quan trên hồ. Vụ lật thuyền bất ngờ đã hất văng toàn bộ hành khách xuống nước.

lat thuyen cho khach du lich tren ho baikal lam 5 nguoi thiet mang hinh anh 1
Chiếc thuyền hơi nước bị lật úp trên hồ Baikal. (Ảnh: Văn phòng Công tố Cộng hòa Buryatia)

Nhận được tin báo, các đơn vị cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng lực lượng phản ứng nhanh đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 13 người, trong đó có một trẻ em. Một số hành khách đã nỗ lực tự bơi được vào bờ an toàn. Trong số những người sống sót, một người phụ nữ bị thương nặng ở chân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện địa phương. May mắn là tính mạng của các nạn nhân được cứu sống hiện đã ổn định.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Văn phòng Kiểm sát Giao thông Buryatia cũng đã chính thức phát động một cuộc thanh tra diện rộng nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy trong hoạt động khai thác du lịch tại khu vực này.

Vụ việc thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy tại hồ địa điểm du lịch danh tiếng nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng Siberia.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: lật thuyền lật thuyền chở khách hồ Baikal Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết
Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết

VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết

Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết

VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

Tìm thấy thêm thi thể 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà
Tìm thấy thêm thi thể 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, đến 16h40 chiều nay (22/2), các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà.

Tìm thấy thêm thi thể 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà

Tìm thấy thêm thi thể 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, đến 16h40 chiều nay (22/2), các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà.

Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: Bà con hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: Bà con hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương và hiện còn 5/6 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: Bà con hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: Bà con hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương và hiện còn 5/6 nạn nhân chưa được tìm thấy.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ