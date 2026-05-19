Lật thuyền chở khách du lịch trên hồ Baikal làm 5 người thiệt mạng

Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan chức năng, chiếc thuyền khí (airboat) gặp nạn khi đang chở theo một đoàn khách gồm 18 người tham gia chuyến tham quan trên hồ. Vụ lật thuyền bất ngờ đã hất văng toàn bộ hành khách xuống nước.

Chiếc thuyền hơi nước bị lật úp trên hồ Baikal. (Ảnh: Văn phòng Công tố Cộng hòa Buryatia)

Nhận được tin báo, các đơn vị cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng lực lượng phản ứng nhanh đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 13 người, trong đó có một trẻ em. Một số hành khách đã nỗ lực tự bơi được vào bờ an toàn. Trong số những người sống sót, một người phụ nữ bị thương nặng ở chân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện địa phương. May mắn là tính mạng của các nạn nhân được cứu sống hiện đã ổn định.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Văn phòng Kiểm sát Giao thông Buryatia cũng đã chính thức phát động một cuộc thanh tra diện rộng nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy trong hoạt động khai thác du lịch tại khu vực này.

Vụ việc thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy tại hồ địa điểm du lịch danh tiếng nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng Siberia.