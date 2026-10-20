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Lật thuyền di cư liên tiếp tại Hy Lạp khiến hàng chục người thương vong

Thứ Ba, 06:48, 20/10/2026
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VOV.VN - Hai vụ tai nạn liên quan đến thuyền chở người di cư tại vùng biển phía Đông biển Aegean, Hy Lạp, ngày 19/10 khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ sơ sinh, và hàng chục người khác được cứu sống hoặc bị thương.

Sáu người nước ngoài, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã được tìm thấy chết đuối trên biển phía Nam, đảo Lesvos, sau vụ va chạm giữa một xuồng máy chở người di cư và một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp.

lat thuyen di cu lien tiep tai hy lap khien hang chuc nguoi thuong vong hinh anh 1
Đội tìm kiếm cứu hộ phát hiện dòng người di cư trên chiếc thuyền quá tải ở Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp, vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng chức năng Hy Lạp truy đuổi thuyền chở người di cư đang cố gắng tẩu thoát trên biển phía Nam đảo Lesvos.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn đã được triển khai ngay lập tức dưới sự điều phối của cơ quan chức năng. Tám người đã được cứu sống trong đó có bốn người đàn ông, hai phụ nữ và hai trẻ em. Sáu công dân nước ngoài khác được tìm thấy đã chết trên biển gồm bốn người đàn ông, một phụ nữ và một trẻ sơ sinh. Theo một số nguồn tin, sau quá trình điều tra sơ bộ, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 37 tuổi, nằm trong số những người được giải cứu đã bị bắt giữ vì nghi ngờ đóng vai trò tham gia buôn người.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 19/10, 6 người đã thiệt mạng và 14 người được cứu sống sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật úp ở vùng biển cách đảo Samos 3,7 hải lý về phía Bắc. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp, chiếc xuồng cao tốc đang di chuyển với tốc độ cao, ban đầu được một tàu tuần tra bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này và sau đó được một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp phát hiện trong vùng biển thuộc chủ quyền Hy Lạp. Chiếc thuyền bị lật úp sau một thao tác chuyển hướng đột ngột.

Theo trang tin địa phương, người dân đang tổ chức và kêu gọi một cuộc biểu tình phản đối cả hai thảm kịch ở Lesvos và Samos vào chiều tối 20/10 tại Vathy. Trong một tuyên bố, các nhà tổ chức đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách chống di cư cứng rắn của Hy Lạp và châu Âu dẫn tới thảm kịch này.

Hải Đăng/VOV-Praha
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